"Está peligrando la continuidad de muchos emprendimientos", advierten desde el Centro Comercial de Crespo

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumo y Servicios de Crespo hizo público un análisis del impacto que está soportando la actividad comercial de la ciudad, que conlleva a que los titulares de negocios se replanteen cómo y hasta cuándo podrán mantener las puertas abiertas. El presidente de la institución, Leonardo Diez, refirió a FM Estación Plus Crespo: "Nos preocupa mucho la situación, sobre todo la caída de la renta que se está dando. Desde hace algunas semanas y sobre todo en los últimos días, hemos tenido un traslado de esta preocupación por parte de nuestros socios, ya que no pueden hacer frente a sus costos. Está peligrando la continuidad de muchos emprendimientos, lo cual nos pone en una situación de alerta y queremos que también la sociedad lo sepa".

Dando cuenta del panorama, el dirigente comercial explicó: "Tenemos caída en las rentas, cuestión que ya viene acumulada de hace prácticamente seis meses y se podría decir hasta un año, pero que se ha pronunciado en el último semestre. Este parámetro se ha tornado preocupante, porque hay una combinación que lo intensifica, que es el alza de los costos. Afrontar ambas cosas, hace un combo explosivo para el comercio, que se traduce en que se torna muy difícil el pago de los salarios, de los alquileres -que no hay un marco legal-, costear la energía eléctrica -que ya tuvo un incremento y que sabemos que próximamente habrá otro mayor-; el escenario se está complicando".

"No queremos que ningún comercio cierre, porque son una fuente laboral muy importante para la ciudadanía, una fuente de crecimiento a nivel social, el sector contribuye a las arcas municipales, propicia que el dinero circule dentro de la ciudad, pero vemos con preocupación que todas estas características se están derrumbando", reflexionó Diez.

El presidente del Centro Comercial hizo hincapié en la concientización y en tal sentido, manifestó: "La población tiene que saber de nuestra realidad, para poder notar la importancia del compre local. Tenemos las amenazas externas, como todo el comercio electrónico, que hoy nos torna más difícil competir. Por ahí un cliente define una compra en un comercio electrónico, pero apelamos a que no lo haga. Entendemos que hay una diferencia de precios, pero tiene que saber que estará defendiendo un emprendimiento local y a quienes trabajan a nivel local. Un negocio de Crespo da mano de obra, reinvierte el dinero en esta misma ciudad y demás".

Diez calificó de "insuficientes" los beneficios que han ido surgiendo de manera paliativa para los comerciantes: "Pese a que han ingresado en vigencia herramientas de crédito para el sector, y que están dando facilidades para promover las compras, esto no alcanza".

El escenario es complejo y a modo gráfico, afirmó: "Sinceramente, creo que es una de las crisis que todavía no habíamos atravesado nunca en nuestra historia. En otros momentos, ha sido netamente económico, de poca circulación de gente y el comerciante podía seguir adelante con promociones, ofertas, atrayendo clientes. Pero hoy se combinan muchos factores: caída en las ventas, un marco legal inexistente -porque no hay normativa que nos defienda-, incrementos en tarifas de servicios, son muchos frentes al mismo tiempo. Como institución, creemos que es una crisis que no se ha visto en otro momento y preocupa. El cierre de cada comercio es lo que nos duele y la sociedad tiene que alertarse, para acompañar a que esto no suceda".