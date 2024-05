Noelia Zapata: "El gobierno nacional está diagramando una canasta básica energética"

El gobierno provincial instó a los usuarios residenciales de luz y gas, a actualizar su situación en la base de datos del Registro Nacional. La acción no sólo podría conllevar a beneficios en lo inmediato a corto plazo, sino que con una mirada al futuro, la titular de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, Ctdora. Noelia Zapata, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "El gobierno nacional está diagramando una canasta básica energética, que incluiría distintos subsidios. Es probable que quienes estén en categorías N2 y N3 (ingresos bajos e ingresos medios, respectivamente), estén alcanzados o contenidos en ella. Todavía no está implementado, pero se ha estado conversando e informando desde enero".

La funcionaria provincial explicó que "el valor de la energía ha crecido y fundamentalmente, el valor de la potencia. Sucedió porque venía subsidiado desde hace 20 años y desde diciembre del 2023, el gobierno nacional adoptó la política pública de dejar de subsidiarla, sino no hay dinero que alcance para ese fin. Hemos estado con muchos años de atraso en el valor, lo cual no ha permitido inversiones a nivel provincial ni nacional. En Entre Ríos hay muchísima demanda de potencia y a veces las distribuidoras no están en condiciones de proveerla, porque justamente no han podido hacer las inversiones adecuadas. El incremento nos duele al bolsillo, pero también tenemos que pensar, que hemos tenido una energía económica. De pronto, uno no se molesta tanto cuando aumenta el combustible -que lo hace todos los meses-, pero sí duele mucho cuando lo hace una energía como el gas y principalmente la electricidad; siendo que nos sirve para la vida familiar, la educación, la salud, prácticamente en todos los ámbitos que nos rodean. Por eso tenemos que hacer un uso responsable".

"Aprovechemos mientras tanto este subsidio vigente", aconsejó Noelia Zapata y refirió: "Hace unos años, el Estado Nacional determinó que habría tres categorías de usuarios, a los efectos de que los ciudadanos reciban subsidios. Se clasifican en N1 que son los de ingresos altos, N2 de ingresos bajos y N3 de ingresos medios. Esa escala se basa en el equivalente a canastas básicas, cuyo valor ahora ha subido. Lamentablemente los ingresos no han tenido un ascenso al mismo ritmo y por eso nos encontramos con que en Entre Ríos hay casi unos 38.000 usuarios que actualmente son N1, que no reciben ningún subsidio en su factura, y que quizás en la actualidad sí reúnen condiciones para obtener esta ayuda del Estado, dado que han quedado comprendidos en los nuevos valores asignados, resultantes de la actualización de valor de la canasta básica".

El análisis se lleva adelante por grupo conviviente en el inmueble de un determinado medidor de luz o gas. En consecuencia, serán N1 (ingresos altos), aquellos hogares con ingresos mensuales totales superiores a $2.706.847,85. Serán N2 (ingresos bajos), aquellos hogares con ingresos mensuales totales menores a $773.385,10 pesos. Y serán N3 (ingresos medios), aquellos hogares con ingresos mensuales totales comprendidos entre $773.385,10 y $2.706.847,85. Además, de reunir otros requisitos en cada caso, vinculados a propiedad inmueble o automotor.

"La categorización es un sistema de corte mensual, que cierra entre el 15 y el 20 de cada mes, por lo que es recomendable hacerlo antes de esa fecha para una aplicación inmediata. Igualmente quienes lo hagan con posterioridad, lo verán reflejado en sus boletas en la facturación siguiente", comentó la secretaria provincial.