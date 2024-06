Marcharán pidiendo justicia por las tres víctimas del choque en cercanías al acceso a Crespo

"Este jueves a las 10:00 nos vamos a estar movilizando frente a los Tribunales de Paraná", confirmó a FM Estación Plus Crespo, Carina Emeri de Bertozzi, mamá de Brian y Ayrton, dos de las víctimas del choque ocurrido a principios de abril, a la altura del Km. 404 de la Ruta 12.

"Nos enteramos que al conductor -que venía a toda velocidad-, no le hicieron la extracción de sangre ni ningún análisis para saber si venía alcoholizado, drogado o algo. Eso nos indigna. A mi hijo fallecido -el que manejaba-, sí se le hizo. Parece que las tres muertes no son nada para ellos. Este tipo se cruza en doble línea amarilla, manejaba a toda velocidad cuando estaba cruzando una ciudad y no le hicieron el análisis. No sé qué pensar, no entiendo qué pasa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya pasó el momento de hacerlo", cuestionó la mujer.

Por otra parte, Carina Bertozzi expresó: "Hasta el 23 de julio, el muchacho tiene prisión preventiva en su casa. Pero seguro va a seguir cómodo ahí, porque dicen que está en tratamiento y que no estaba alcoholizado. Pero claro, si no le hicieron análisis".

"En el video se ve que los mató. ¿Por qué no buscaron en qué condiciones estaba manejando? Es una pregunta que no me dan respuesta. Parece que siempre le dan lugar a sus pedidos, pero a nosotros no. Le están dando prioridad a quien mató a tres inocentes", reflexionó.

La mamá de Brian y Ayrton dió cuenta del duro momento que significa atravesar la muerte de dos hijos a la vez, en un contexto que amerita ser investigado en profundidad: "Estuve un mes en cama y no me levantaba. Hasta que tomé fuerzas porque esto no puede quedar así, como que nada pasó".

La señora hizo un paralelismo con la reciente tragedia de Ruta 39, ocurrida el 20 de junio, donde murieron 4 jóvenes, sobre lo que dijo: "Como mamá, que esas familias traten de buscar ayuda. Yo estoy con un psiquiatra, porque me puse depresiva. Cuando vi hace unos días el accidente, me dolió mucho, porque me hizo recordar lo de mis gurises. Parece que ahí se hicieron las cosas, ojalá también encuentren justicia".