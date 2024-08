Qué obras Nación traspasó al Municipio de Crespo, pero no asegura el financiamiento

Estación Plus Crespo

Al momento del cambio de gobierno -10 de diciembre de 2023-, había en Entre Ríos 169 obras públicas en ejecución financiadas por el Estado Nacional. Todas fueron alcanzadas por la decisión del presidente Javier Milei de frenar los proyectos de infraestructura en el país.

Del mismo modo que otros gobernadores, Rogelio Frigerio firmó un acuerdo marco con el gobierno nacional. Allí se dividieron las obras en tres anexos: las que continuarán a cargo de Nación, las que se traspasan a la provincia y las que se transfieren a los municipios. Lo que no está asegurado es el financiamiento y se sigue negociando.

En Casa de Gobierno no ven al traspaso a la órbita provincial como una buena noticia. “Nos tiraron las obras por la cabeza”, resumió a Análisis Digital un alto funcionario.

Sucede que la transferencia incluye la ejecución de los trabajos, pero no el financiamiento. El convenio deja abierta una posibilidad de avanzar con "acuerdos específicos" caso por caso y las negociaciones continúan, pero todo indica que la Provincia tendrá que conseguir fondos para reactivar las obras, elegir cuáles continúan y cuáles no y negociar la cancelación de los contratos de las que no se podrán retomar.

En consecuencia, el gobierno de Frigerio tendrá que pagar el costo político de todas esas decisiones, que implica el disgusto de intendentes y legisladores, porque no les toca ninguna obra en sus territorios hasta la eventual judicialización o reclamo por parte de empresas cuyos contratos sean rescindidos.

“Adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la provincia asuma la financiación y/o la ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan cuya financiación y/o ejecución se encuentra actualmente a cargo de diversos entes del Sector Público Nacional”, se indica en la cláusula primera del acuerdo suscripto, al que accedió ese medio. De la nómina en cuestión, varias conciernen a la infraestructura de Crespo.

Obras vinculadas a Crespo que fueron traspasadas a la Municipalidad



- Acceso sur a Crespo

- Bicisendas en Crespo