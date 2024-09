Héctor Eberle en el Día de la Industria: "Convoco a que sigamos creyendo e invirtiendo en el país"

Estación Plus Crespo

Cada 2 de septiembre, se celebra a nivel nacional el Día de la Industria. Esta fecha es importante para remarcar que nuestro desarrollo económico no puede ser sólo mediante la exportación de materias primas, sino que requiere de trabajo, perfeccionamiento y valor agregado. Si bien la efeméride tiene un origen en el año 1587, no fue hasta empezado el siglo XX, que en Argentina aparecieron las primeras industrias.

Héctor Eberle, presidente de la Comisión Directiva del Parque Industrial Crespo, brindó en esta jornada una mirada sobre la realidad del sector y se mostró expectante, a pesar a las dificultades reinantes. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, explicó: "La esperanza nunca se pierde. Como empresario o industrial, estamos acostumbrados a que en Argentina tengamos que sufrir cambios muy fuertes, casi cíclicos. Sin embargo, se sigue apostando desde nuestro sector, tanto a nivel país, como en la provincia, y en Crespo también. Convoco a que sigamos creyendo e invirtiendo en el país, con esperanza. Se están estabilizando algunas variables macroeconómicas, estamos viendo indicios de que se están normalizando. Había variables con complejidades profundas, que cuesta recuperarlas y llevará tiempo. Si hablamos de la inflación, hemos tenido una caída importante; pero todavía estamos en índices que rondan el 4% o 5% mensual, mientras que en otros países, no llegan a ese valor ni en forma anual. Hay que mejorar ese aspecto. El déficit fiscal está mejorando y tiene saldos positivos, pero aplicando un gran esfuerzo para muchos sectores del sector público, lo que implica una baja de actividad. La balanza comercial está dando indicios positivos de importaciones y exportaciones, de manera que hay expectativas. Esperamos que se vaya profundizando el mejoramiento, para que el país entre en una senda de reactivación, que es lo que todos estamos necesitando. Un país que no tiene reactivación económica, tiene muy pocas posibilidades. Por eso, tengo esperanzas de Argentina tomará esa senda de impulso ascendente".

El industrial crespense afirmó que "hoy es un día de trabajo más", pero aprovechó la oportunidad para "felicitar especialmente en esta fecha a quienes componen el Parque Industrial de la ciudad, colegas de la provincia y el país".

Eberle referenció que "el país está viviendo una situación especial. Estamos con una administración nueva a nivel país y provincial, tiempos complicados y venimos de varios años con problemas como la caída del poder adquisitivo, baja en la actividad económica, índices inflacionarios y déficit fiscal altos, todo lo cual impacta en la actividad industrial. Algunos la sufren más, otros menos. Pero en lo que va del año se han profundizado las complicaciones y la afectación se generaliza".

Los recortes presupuestarios y paralizaciones de obras, fijados por el gobierno nacional, han tenido eco en la mayoría de las jurisdicciones del interior del país. Al respecto, con la mirada puesta en el Parque Industrial local, el empresario sostuvo: "Lamentablemente no contaremos con la infraestructura que estábamos esperanzados comenzar a tener, para lo cual íbamos a recibir fondos de Nación, con este propósito especial. También la Provincia iba a tener fondos asignados para nuestro Parque. Hoy están totalmente paralizadas esas expectativas. Igualmente mantenemos la actitud de gestionar, de hacer, de tener reuniones con las autoridades municipales e incluso funcionarios de la provincia. En las dos últimas reuniones, hemos tenido la participación de la Directora de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Cecilia Lacava, quien nos ha hecho saber que no hay recursos disponibles para obras de infraestructura. Siempre tenemos necesidades, las gestiones se hacen, pero resultados hay muy pocos, o no hay respuesta favorable, como en este caso".