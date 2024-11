Control de especies exóticas invasoras: Secretario de Agricultura habló sobre la declaración como “plagas” a jabalíes y ciervos

Estación Plus Crespo

Raúl Boc-Ho, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, explicó en una entrevista con Radio Diputados los objetivos del proyecto de ley y la necesidad urgente de implementar un control efectivo sobre estas especies invasoras.

Según Boc-Ho, estas especies afectan seriamente la economía local, pues suelen destruir cultivos, romper las bolsas de almacenamiento de granos y, en algunos casos, atacar al ganado. Además, representan un riesgo en las rutas provinciales, causando accidentes viales. Desde el punto de vista sanitario, pueden transmitir enfermedades como la triquinosis si son consumidos, y a nivel ambiental desplazan a la fauna autóctona, lo que agrava el problema.

“Es una situación que no es nueva”, destacó Boc-Ho, quien indicó que estas especies fueron introducidas de manera no controlada, probablemente desde cotos de caza que no lograron mantenerlos en cautiverio. “Encontraron un ambiente muy propicio y, debido a su alta capacidad reproductiva, han aumentado significativamente en número en los últimos años, volviéndose un problema grave”, añadió.

Si bien aún no hay estudios que proporcionen un conteo exacto de la población de estas especies en la provincia, el daño que causan es evidente. Boc-Ho comentó que han sostenido reuniones con productores agrícolas de distintos puntos de Entre Ríos, quienes expresaron la difícil situación por las pérdidas económicas que sufren debido a la presencia de estos animales.

El proyecto de ley propone declarar plaga a estas tres especies, lo cual permitiría implementar medidas de control de su población. Entre las estrategias planeadas está la ampliación de los horarios y días de caza, así como el incremento de los cupos permitidos. “Estamos organizando un sistema de cazas controladas mediante convenios con clubes de cazadores y con un estricto control de fiscalización”, afirmó el secretario de Agricultura.

Esta iniciativa representa un primer paso en el control de especies exóticas invasoras en Entre Ríos, una medida que no solo beneficiará a los productores locales, sino que también contribuirá a preservar la biodiversidad y a proteger la salud pública y la seguridad vial de la provincia.

