El Concejo Deliberante aprobó un aumento de la Tasa General Inmobiliaria 2025: ¿De cuánto será?

Con el voto de todos los ediles, a excepción de la concejal Nancy Eichhorn que se abstuvo, en la mañana del miércoles quedó aprobado por mayoría el incremento de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) correspondiente al 2025. El Ejecutivo propuso "un aumento de la Tasa para el período fiscal de aproximadamente un 140%, a fin de corregir la distorsión inflacionaria de los últimos años", indicó el bosquejo normativo.

"Hay que entender el contexto en el que se plantea este cobro de la TGI, dado lo cambiante que ha sido nuestra economía; porque recordemos que estamos trabajando con presupuestos que fueron elaborados allá por septiembre del 2023", apuntó el concejal Beltrán Cepeda -presidente del bloque Frente Crespo Nos Une-, a instancias de fundamentar el proyecto girado por el Ejecutivo, pudo presenciar FM Estación Plus Crespo.

En esa línea de pensamiento, el edil detalló algunas variables que son consideradas como componentes esenciales a la hora de calcular la tarifa: "la variación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) informada por INDEC al 31 de octubre de este 2024 ha sido del 107%, acumulada en los primeros diez meses del corriente año y la variación interanual ha sido del 193%. Tenemos también datos más finos, gracias al trabajo que realiza la Oficina Municipal de Estadísticas, como la canasta básica alimentaria de Crespo que acumula hasta octubre un incremento del 72%, con una variación interanual entre octubre 2023/octubre 2024 del 178%. No nos olvidemos que en enero nada más, tuvimos una inflación del 25%. Ha pasado mucha agua bajo el puente, parece que quedó atrás, pero no nos tenemos que olvidar. También los costos de funcionamiento del municipio para prestar los servicios: la variación anual del sueldo bruto promedio de un empleado municipal -excluyendo funcionarios y concejales- a octubre de 2024 era del 138,6%; y el interanual del 196,6%. Podemos hablar de que nuestros empleados -lo cual me parece muy bien-, han estado a la corriente, emparejados con lo que fue la inflación que tuvimos durante el año. Por la información que se nos brinda desde el Poder Ejecutivo, tenemos que el precio de los combustibles también han aumentado en forma abrupta, al 301,5%, al 253,4% y al 194,5% para la nafta grado 2, el gasoil grado 2 y grado 3, respectivamente. La energía eléctrica pagada por la Municipalidad sufrió una variación superior al 465%".

Formas de pago y beneficios

Habrá tres formas de pago: al contado con el 20% de descuento; en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin actualización ni recargos, con el 10% de descuento; o en hasta seis cuotas bimestrales iguales, consecutivas y fijas, sin descuento.

El primer vencimiento para el pago total o primera cuota sin descuento, operará el 17 de marzo de 2025.

Tasa Social

Este beneficio implica abonar sólo el 20% del monto total de la TGI, por consiguiente, la Municipalidad está efectuando un 80% de descuento a cada uno de los alcanzados.

Hasta el 21 de abril de 2025 los contribuyentes podrán solicitar la Tasa Social, siempre que se cumplan con los requisitos fijados para atender las situaciones económicas vulnerables de vecinos de la ciudad: exclusivo para titulares jubilados y pensionados, cuyo monto máximo del ingreso del grupo familiar de los mismos, no supere el monto de 2 jubilaciones mínimas nacionales al 31 de diciembre de 2024. Asimismo, deben ser titulares de una única propiedad y no deben estar en usufructo.

Las oficinas técnicas analizarán cada solicitud, la situación excepcional de cada grupo familiar y confeccionarán el listado de beneficiarios que se ajustan a estos parámetros. Oportunamente, el Concejo Deliberante evaluará y aprobará quienes efectivamente accederán a la exención total del pago de dicho tributo.