El Superior Tribunal de Justicia ordenó liberar a Urribarri de la cárcel

El Superior Tribunal de Justicia convalidó los recursos de apelación contra las prisiones preventivas. El ex gobernador y su cuñado Juan Pablo Aguilera vuelven a sus casas.

Estación Plus Crespo

Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera estuvieron 50 días en prisión. En la mañana de este miércoles 8 de enero, el Superior Tribunal de Justicia dispuso liberar a los condenados por delitos de corrupción. Anularon el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que dictó la prisión preventiva el 19 de noviembre. Continuarán con las medidas de restricción que había impuesto el Tribunal de Juicio en septiembre.

Los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Leonardo Portela, Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio, hicieron lugar este miércoles a los recursos de impugnación extraordinaria interpuestos por los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera contra la resolución de la Cámara de Casación Penal que había dictado su prisión preventiva, la cual se revoca por “arbitrariedad”.

Los jueces del STJ ordenaron el cese de las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera, que volverán a sus domicilios. El ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, seguirá por el momento en la Unidad Penal de Paraná, ya que no participó del recurso de sus dos compañeros de celda.

La decisión de los vocales de la Sala Penal se tramitó de manera especial durante la feria judicial de verano, tal como había solicitado la defensa de los condenados, consignó Ahora.

El ex mandatario provincial y ex embajador en Israel estaba en la cárcel de Paraná desde el martes 19 de noviembre y pasó allí las Fiestas de Fin de Año junto a su cuñado y su ex mano derecha en el gobierno provincial.

En esa fecha la Cámara de Casación Penal de la capital entrerriana había decidido enviarlos a la Unidad Penal en prisión preventiva -es decir, no en cumplimiento de pena- argumentando el “peligro de fuga” y las “las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos”.

La medida fue adoptada mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la apelación contra las condenas que recibieron Urribarri, Báez y Aguilera, entre otros, por corrupción en el juicio histórico de la recordada Megacausa que los encontró culpables en 2022.