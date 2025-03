Comerciantes preocupados por la escasez de pescado de río en plena Cuaresma

La Cuaresma 2025 presenta un escenario un tanto desalentador para rubros comerciales claves, como las pescaderías. La tradición se mantiene, pero los stocks están por debajo de lo deseado.

Paula Acevedo, de una de las pescaderías de la ciudad, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Es temporada alta, pero como ocurre hace varios años para esta época, no hay suficiente pescado. Aparecen muchos a vender sólo para estas fechas; el río sube y baja, no llegan a reponerse las especies; los peces que vienen del norte no llegan hasta esta zona; son varios factores. Hace bastante no se consiguen sábalos de 2 a 3 kilos, que es lo más pedido, sobre todo porque tiene menos espinas que las piezas más chicas".

La comerciante sostuvo que "se ha estado trayendo sábalos de la costa del Uruguay y de Paranacito, pero comparativamente, se está consiguiendo muy poco. Para el proveedor son muchos kilómetros, entonces se encarece mucho el traslado para la venta nuestra".

"Desde fines de la Cuaresma 2024, los precios se venían manteniendo. Sin embargo, en estos últimos 20 días hubo un incremento. Lamentablemente, no podemos mantener el precio. Nosotros siempre pensamos en ser competitivos, en tener buenos precios para nuestros clientes, pero hubo que aumentar un poco", comentó Acevedo.

Apuntando a las opciones disponibles para estas semanas especiales de la fe, la comerciante mencionó: "Hay sábalos despinados de 1.700 kg. aproximadamente, a $6.500 el kilo; sábalo entero de unos 2.200 Kg., a $6.200 el kilo; Manduvé, Patí y otros pescados para freir a $6.000 el kilo. Muchas personas optan por las milanesas, que son de Tararira a $9.200 el kilo".

Paula Acevedo auguró que la disponibilidad de peces aumente, principalmente de cara a lo que será la Semana Santa. En tal sentido, manifestó: "Tenemos clientes que nos acompañan todo el año, que son aquellos que consumen pescado en forma habitual, por ser un alimento sano o por recomendación médica; y otros que cada año nos eligen puntualmente para estas celebraciones".