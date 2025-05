Monotributo: ARCA dispuso cambios para la facturación de los pequeños contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una serie de cambios que afectan directamente a quienes se encuentran inscriptos en el régimen simplificado, conocidos como monotributistas. Las medidas incluyen una nueva obligación semestral, la digitalización de remitos y una exención para un grupo específico de contribuyentes con ingresos por alquileres.

Recategorización obligatoria en dos períodos fijos

Uno de los principales cambios que comunicó ARCA es la modificación en el calendario para la recategorización de los monotributistas. Hasta el momento, la recategorización se realizaba una vez al año, pero con la nueva normativa será obligatoria en enero y julio, es decir, dos veces al año. La próxima fecha límite para cumplir con esta obligación será julio de 2025.

La entidad remarcó que esta actualización debe reflejar el nivel de ingresos y actividad del semestre anterior. Para quienes no presenten la declaración correspondiente dentro del plazo estipulado, ARCA aplicará una recategorización de oficio que podría derivar en una sanción económica. Las multas pueden alcanzar el 50% del monto del impuesto no ingresado, lo que incluye no sólo el componente impositivo sino también el previsional y el de obra social.

El remito digital será obligatorio para todas las operaciones de traslado de productos

Desde el organismo señalaron que esta medida apunta a una mayor correspondencia entre el volumen de facturación real y la categoría registrada, para evitar desequilibrios en la carga tributaria. Además, enfatizaron que el sistema cruzará información con datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito, lo cual permite verificar automáticamente inconsistencias.