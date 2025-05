El cuartel Crespo recibe donaciones para los afectados por el temporal en Campana

Estación Plus Crespo

La tormenta y copiosas lluvias en buena parte de la provincia de Buenos Aires, afectaron a miles de personas, desde el pasado fin de semana. Entre los distritos con mayores secuelas por el fenómeno climático está el partido de Campana, que si bien pasó de 4.000 a 1.000 evacuados, la situación es crítica. “El problema más grande que tiene la ciudad es que la cuenca del Río Areco termina en Campana, entonces se acumula no solamente lo que llovió acá, sino también lo que llovió en Areco y Exaltación de la Cruz”, contó a la prensa el jefe comunal.

Crespo nuevamente será origen de una de las partidas colaborativas que llegarán hasta los vecinos bonaerenses. Acerca de la campaña solidaria, Héctor Weber contó a FM Estación Plus Crespo: "Por pedido de una señora de Crespo, que tiene toda su familia en Campana, conocimos que la están pasando muy mal y que la ayuda no les estaba llegando, ni de parte del Municipio ni de Provincia y las donaciones civiles están en camino. En base a ello, mantuve comunicación con gente de ese partido, de los barrios afectados y corroboramos que todos coinciden en que la situación es complicada, porque no les está llegando ningún tipo de ayuda. Están muy necesitados, porque perdieron prácticamente todo, ya que el hecho natural los agarró muy de sorpresa. En muy poquito tiempo el agua subió mucho, rescataron lo que pudieron cargar en el momento y evacuaron grandes zonas. El agua llegó en algunos casos hasta arriba de las ventanas, y necesitan ayuda".

"Estaremos recibiendo donaciones hasta el miércoles 28, durante toda la semana que resta, las 24 horas, en el cuartel", afirmó el presidente de la entidad y agregó: "Se están solicitando productos de limpieza, porque al estar bajando el agua y volver, lo primero por hacer es desinfectar y limpiar todo. También alimentos no perecederos, agua, colchones y frazadas, elementos de higiene personal, pañales, colchones y frazadas. Esta vez no se necesita ropa, porque eso sí les estaba llegando".

También Bomberos Voluntarios está planificando la logística para que la ayude llegue a quienes lo necesitan: "En el transcurso de estos días, haremos los contactos y la programación de todo. De acuerdo a la cantidad de donaciones que juntemos, vamos a solicitar la ayuda de algún transportista, que siempre se suman. Es una movida que suele tener rápido eco, y nos resulta de suma utilidad contar con todas y cada una de las colaboraciones. Son granitos de arena que hacen a la gran campaña que logramos entre todos", dijo Weber y agregó: "La transparencia es algo que siempre perseguimos, llevar tranquilidad que lo que se dona, llega en mano a quienes lo necesitan, sin intermediaciones partidarias ni de ninguna otra índole. Nuevamente estamos llevando adelante el mismo sistema, con este objetivo, con personas responsables que estén detrás del control al momento de ser entregado cualquier efecto. Es una manera de trabajo que nos caracteriza y así queremos que siga siendo", concluyó.