Beltrán Cepeda asumió la conducción del Comité Crespo: "Que las luces de Buenos Aires no nos mareen, porque hay un radicalismo muy fuerte y en todos lados"

En la noche del martes, referentes y militantes de la Unión Cívica Radical llevaron adelante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Mayores, que pasa a estar a cargo del Dr. Beltrán Cepeda.

En oportunidad de dirigirse a los correligionarios que se dieron cita en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural, la nueva autoridad manifestó: "La verdad que es renovar. Beltrán Cepeda está parado aquí delante, pero somos 'nosotros', un equipo de radicales que queremos que el radicalismo siga arriba. Prácticamente no cambiamos la lista, solamente por razones de enfermedad o por otras cuestiones, pero somos quienes manifestamos tener ganas de asumir el compromiso de fortalecer el partido, no solamente en Crespo, sino en el Departamento y en la Provincia".

Haciendo alusión a las recientes elecciones porteñas, el presidente del Comité Crespo sostuvo que "no fue tan trágica" y se explayó: "hubo otras elecciones y el radicalismo, en todas las que tuvo que renovar, ganó. Que las luces de Buenos Aires no nos mareen, porque hay un radicalismo muy fuerte y en todos lados; y eso es lo que nosotros necesitamos, seguir sosteniendo. El radicalismo a cada uno que es funcionario, lo ha llevado a ser funcionario. A cada uno que es legislador, lo ha llevado. A cada uno que ha hecho su casita, lo ha llevado a hacer su casita. Entonces, el radicalismo va más allá de si yo estoy bien con alguien o no estoy bien con alguien. El radicalismo es una forma de vida".

Cepeda pidió "a quienes están en la lista conmigo, que sigan acompañando, les agradezco a los demás correligionarios" y agregó: "Muchas gracias y espero que sea un gran acto radical, como por ahí nos hemos olvidado. Nosotros seguimos abriendo el Comité. Nosotros todos los meses tenemos una reunión. Eso es lo que queremos repiclar y transmitir a las demás ciudades".