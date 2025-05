Masiva marcha contra la disolución del Iosper: "Cada mano levantada en apoyo al proyecto será una estafa a nuestra historia"

Este miércoles por la mañana, gremios agrupados en la Intersindical y otras entidades se congregaron en distintos puntos del centro de Paraná. Desde allí, se dirigieron hacia la Casa Gris con el objetivo de expresar su enérgico rechazo al proyecto de ley que propone la creación de la OSER, la nueva entidad que sucedería al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Una movilización ruidosa y con mensajes claros



APF Digital estuvo presente en la concentración que se realizó en la sede del IOSPER, donde se encontraban trabajadores de la obra social y del Hospital Escuela, junto a representantes de ATE, el MST, el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, La Cámpora y la Confederación de Trabajadores Municipales. Una batucada animó sin cesar toda la manifestación.

Al llegar, se observaban volantes en el piso con la consigna “Cañete conducción”, carteles con las caras de los senadores junto a la inscripción “está decidiendo sobre tu vida” y otros hechos con inteligencia artificial mostrando a Frigerio llevándose el dinero de los contribuyentes. La marcha ocupaba toda la cuadra de la casa central de la obra social.

Mientras los manifestantes esperaban para salir, un grupo pegaba carteles que acusaban al interventor del IOSPER, Mariano Gallegos, de haber vaciado la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba). También se veían muchas banderas de Entre Ríos y cartelería con la principal consigna del día: “El Iosper no se vende”.

Alrededor de las 10:20, los manifestantes se dirigieron hasta la Plaza de Mayo cantando y encendiendo bengalas de humo y bombas de estruendo al grito de “el IOSPER no se vende, se defiende”. El recorrido comenzó doblando por 9 de Julio hasta 25 de Mayo y se encolumnaron frente a la Catedral junto con los trabajadores de APS, Seosper y Apler. Al unirse las columnas, ocupaban toda la Calle su Santidad Francisco hasta 25 de Mayo y continuaron la marcha con cánticos y bombas de estruendo.

El recorrido fue el usual: continuaron por Corrientes y doblaron en La Paz para dirigirse hasta la Casa de Gobierno. Allí, ya había manifestantes esperando y la columna pasó frente a Tribunales con bengalas de colores, bombas de estruendo y la batucada que nunca cesó. Después se sumó Agmer, que había concentrado en su sede central.

En la explanada se podía observar a muchas personas mayores. Una vez que se acomodaron, la batucada continuó y lanzaron volantes que justificaban su reclamo.

Un detalle no menor es que el gobernador realizó su reunión de gabinete en Oro Verde. Además, en la puerta de la Casa Gris no había policías uniformados, sino que estaban de civil.

Antes de que comenzaran los oradores, los presentes cantaban “unidad de los trabajadores” y la organización señaló que concurrieron más de 15 mil personas de toda la provincia entre afiliados y militantes. Entre los cánticos se escuchaba: “Frigerio, Frigerio, Frigerio, no lo pienses más, llévate todos tus porteños, es nuestra la obra social”, y nuevamente “unidad de los trabajadores”.

Otro canto que resonó fuerte durante la manifestación fue: “Escuchen los senadores/Tienen la chance de no ser unos cagones/Tengan cuidado qué van a hacer/Diganle NO al proyecto de la OSER/Porque IOSPER no se toca/No lo vamos a vender/Porque con los afiliados/Lo vamos a defender”. A continuación, entonaron el himno y después repitieron “Frigerio, Frigerio, Frigerio”.

Entre las 15 mil personas presentes en la plaza, alguien gritó “que se vayan los porteños” y la batucada continuó hasta que la organización pidió silencio para leer el documento, el cual hizo hincapié en el derecho al acceso a la salud y apuntó directamente contra la intervención y el proyecto de ley.



"Estamos ante una clara cortina de humo"



El documento leído, y que fue interrumpido varias veces por la batucada señaló lo siguiente:

“Nos encontramos hoy reunidos para denunciar la grave situación que atraviesa nuestra obra social, IOSPER, la cual se sostiene gracias a nuestros aportes personales y a las obligaciones que, como empleador, debe cumplir el gobierno provincial. Esta institución, en su esencia, representa un sistema profundamente solidario que hoy se ve seriamente amenazado”.

“Nuestra obra social, sin importar el lugar en el escalafón, el sueldo mensual, ni cuántos miembros integran tu grupo familiar asegura que vos y tus hijos menores de 21 años (o 25 si están estudiando) y/o tu cónyuge (si es desocupado) tengan la misma cobertura de salud en la provincia. Esto es garantizar el acceso a la salud como un DERECHO y no como un privilegio”.

“En lugar de atender la imperiosa necesidad de fortalecer nuestra obra social con mayores aportes patronales y cumplir con el pago íntegro y en tiempo de los salarios, como lo establece la ley, el gobierno provincial optó por imponer interventores de forma arbitraria que no hicieron más que profundizar la ya delicada situación, agravada por la brutal devaluación de diciembre de 2023. A esto se agrega la incorporación de sumas en negro por parte del gobierno actual y las dos devaluaciones aplicadas por el gobierno nacional, que han golpeado de lleno las finanzas de nuestra obra social”.

“El 10 de diciembre del año pasado, el gobierno de Frigerio, detrás de una serie de informaciones distorsionadas y falacias, justificó dicha intervención y además intenta construir una falacia mayor: Que la supuesta mala administración es justificativo suficiente para avanzar sobre toda la ley y toda la obra social”.

“Nos oponemos de manera categórica a esta maniobra. Si algún dirigente actuó por fuera de la ley, corresponde que el gobierno y sus funcionarios presenten las pruebas ante la Justicia, y que sea ella quien determine las responsabilidades. De lo contrario, estamos ante una clara cortina de humo, cuyo verdadero objetivo es vaciar nuestra obra social, dejarnos sin medicamentos, sin prestaciones y sin acceso a la atención médica”.

“Como corolario de toda esta crítica situación, la intervención de nuestra obra social se ha limitado a realizar anuncios mediáticos, mientras se acumulan amparos, demoras en la aprobación de medicamentos, en las auditorías médicas, y se agrava el deterioro de los servicios. Ya sea por negligencia, incapacidad o con plena intención, esta intervención ha provocado la caída de convenios fundamentales, como el de ópticas, el de atención con diversos prestadores, y la suspensión de prestaciones por parte de más de cien odontólogos que trabajaban con IOSPER. Desde su llegada, venimos padeciendo recortes sistemáticos de prestaciones, demoras injustificadas e inaceptables, rechazos arbitrarios de medicamentos, aumentos en los coseguros, menor cobertura en tratamientos y prestaciones esenciales, y cambios en el sistema de datos que ponen en riesgo la confidencialidad de la información de los afiliados”.

“Cada mano levantada en apoyo al proyecto será una estafa a nuestra historia, a esta experiencia única que es una obra social con sentido solidario, construida y cuidada por los distintos sectores de trabajadores del estado provincial. Hoy es público en toda la provincia el negociado que pretenden sobre la caja de nuestros aportes y el beneficio que preparan para un puñado de socios del poder”.

“Advertimos a nuestros legisladores para que lo piensen muy bien. No hay excusas, no pueden ser rehenes de prebendas ni carpetazos, únicamente del compromiso con el pueblo entrerriano que los votó. Tienen la oportunidad de impedir que se perpetúe el calamitoso resultado de la política que lleva adelante la actual intervención. El proyecto de OSER es para profundizar estas metodologías y agravar aún más el incumplimiento actual con el afiliado y sus familias”.

“Recuerden, los entrerrianos nos seguiremos encontrando en nuestros barrios y en las calles de cada ciudad. ¿Qué explicación darán a sus vecinos si convalidan el remate de nuestra obra social? Les pedimos que No acompañen la irresponsabilidad de un gobierno que desgasta su caudal político aferrándose a una mentira y una estafa que con la lucha logramos poner a la luz”.

Al finalizar la lectura, los manifestantes cantaron “unidad de los trabajadores”, repitieron el hit “el IOSPER no se vende, se defiende” y continuaron con la canción dedicada a los senadores. Finalmente, hicieron un llamado a seguir construyendo espacios de unidad para continuar defendiendo la obra social, entonando “hay que gritar, señor hay que gritar, afuera los porteños de nuestra obra social”. Mientras los manifestantes comenzaban a desconcentrar, se escuchó el clásico “La Marcha de la Bronca” en los parlantes.