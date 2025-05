Una placa domiciliaria distinguirá a los vecinos veteranos de Malvinas

Estación Plus Crespo

En la noche del miércoles, se aprobó por unanimidad el proyecto que planteó entregar placas de reconocimiento a ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

La concejal Juana Gómez (Frente Crespo Nos Une), a cargo de la fundamentación de la iniciativa impulsada, expresó: "Por un lado, pensamos en la entrega de placas recordatorias para colocar en el frente de la vivienda donde residen los ex combatientes en nuestra ciudad. Y por otra parte, se colocará un cartel especial en la Plazoleta Héroes de Malvinas, con los nombres de los ex combatientes. En ese espacio se ha renovado el cartel, que tendrá la paleta de colores del 'Viví Crespo', y al lado, otro cartel contendrá los nombres de los que aún viven en Crespo".

"Estuvimos trabajando conjuntamente con otros concejales del recinto y la frase que contendrá la placa, dice 'Un soldado no muere en el campo de batalla, sino cuando su ciudad lo olvida'. Esta frase fue traída por ellos y nosotros la trabajamos también. La verdad que tiene mucho sentido", explicó.

La edil apuntó al espíritu que persigue la ordenanza, que es la valorización pública de los vecinos que quienes estuvieron defendiendo la Patria en Malvinas. En tal sentido, indicó: "Estamos en una semana particular, que es la Semana de Mayo, por eso lucimos nuestras escarapelas y estamos vistiendo todos los lugares con los colores celeste y blanco, a 215 años de la Revolución. En este caso, se cumplieron 43 años de la Guerra de Malvinas, un lugar que para nosotros tiene mucho sentimiento, un lugar querido -como dice la canción, siendo docente me queda grabada la Marcha de Malvinas-, y que no debemos olvidar".

Dirigiéndose a sus colegas de bancas, agradeció el acompañamiento sin banderas políticas y afirmó: "Si bien no se trató en comisiones, la mayoría de quienes integramos este recinto estuvimos trabajando, aportando y disfrutamos de esta actividad; porque creemos que no importan los nombres, sino que lo valioso es el reconocimiento a esta gente, que tanto dio a la Patria".