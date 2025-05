Crespo marchó por la "Discapacidad en Emergencia" y enviarán un petitorio a Rogelio Frigerio -VIDEO

Tal como estaba previsto, en la tarde de este jueves se realizó la Marcha "Discapacidad en Emergencia", que se replicó en muchas ciudades de todo el país y Crespo no fue la excepción. Un nutrido grupo -de casi 80 personas-, se concentraron en Plaza Sarmiento, para luego caminar portando carteles con sus pedidos por los alrededores de la manzana. Los aplausos durante su paso, hicieron que ocasionales transeúntes se interesen por la situación que los moviliza.

Asimismo, los presentes comenzaron a firmar planillas de adhesión a una nota que llegará a la gobernación. Además, no se descartó que la modalidad de reclamo se replique la semana próxima, también en la plaza principal de la ciudad.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la directora del Hogar Nuevo Amanecer, Marcela Ramos, manifestó: "Necesitamos visibilizar este pedido y esta situación que están atravesando los profesionales que brindan prestaciones a las personas con discapacidad. Estamos pidiendo que se actualicen los aranceles que cobran por su trabajo, el cual no se ha modificado desde el año pasado y en muchos casos, en lo que va del año aún no lo han cobrado, por lo que el atraso es muy importante. Esto pone en riesgo seriamente a todas las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, ya sean tratamientos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, kinesiológicos, todo lo que es asistencia a los centros terapéuticos, a los espacios de rehabilitación e incluso en nuestro caso, el Hogar Nuevo Amanecer también es una prestación -de hogar para las personas con discapacidad que no tienen familia-. La situación en este momento es muy grave, por eso pedimos no sólo a la Provincia, sino también a Nación, que cumplan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad. La nota puntualmente la enviaremos al gobernador, el próximo martes".

"La planilla para firmar la tendremos en el Hogar Nuevo Amanecer, porque somos una de las instituciones que componen la red que lleva adelante este reclamo, y todas las personas que quieran acercarse y adherir, son bienvenidos y estamos desde ya, muy agradecidos", comentó.

La directiva del Hogar Nuevo Amanecer lamentó que "no ha habido respuestas" a esta petición que lleva largo tiempo de lucha. Asimismo, agregó: "El sistema venía funcionando con muchos baches y con muchas dificultades, pero mensualmente se reunían los integrantes de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) con los representantes de las distintas instituciones que trabajan con discapacidad. Se establecían en estos encuentros los nuevos aranceles, se daban pequeños aumentos, hasta que cada vez fueron más pequeños, llegando a cero. Durante todo este año no se han actualizado los aranceles, por lo tanto los profesionales están cobrando montos irrisorios, que quedaron estancados en el año pasado. En diciembre fue el último del 0,7%, en noviembre había sido del 1%. Y el 2025 viene paralizado, entonces es muy difícil sostener las prestaciones, tanto para los profesionales como para las instituciones, que tenemos que también pagar personal, la comida, energía, y todo lo que hace al funcionamiento. Está realmente muy complicado".

Por su parte, Guillermina Heinze, mamá preocupada por las circunstancias que tiene que atravesar, relató a FM Estación Plus Crespo: "Al igual que el año pasado, realizamos nuevamente una movilización y como mamá estoy apoyando a los profesionales que están reclamando. No es justo que ellos estén trabajando para nuestros hijos, para personas con discapacidad, y no están cobrando lo que les corresponde. Además de los montos, tienen retrasos importantes. ¿Quién trabaja así? Algunos llevan más de seis meses esperando. Esta semana, una profesional me decía que acaba de cobrar las prestaciones de mayo del año pasado, y obviamente no tiene relación con la inflación ni con ningún índice. El año pasado, la inflación estaba en el 2.7% ó 2.4% y los aranceles subían un 0.8%. Desde enero no se los actualizaron más, se les congeló, y sabemos que pagan materiales, alquileres, un montón de cosas, que no se pueden posponer. No se justifica lo que está sucedienco y como familia, salimos a apoyarlos. Nosotros también tenemos nuestros inconvenientes con las mutuales para lograr que autoricen los tratamientos, los elementos ortopédicos que ellos necesitan, llegan con mucha demora si es que autorizan. Nos unimos todos y salimos, por el mismo reclamo".

El nivel de tensión y falta de solución, lleva a que las prestaciones corran riesgo de cortarse y los profesionales opten por dedicarse a pacientes con modalidades de pago más redituables. Heinze sostuvo que "Preocupa. Mi nene tiene 7 años, no puede reclamar por él, así que nosotros como familia hablamos por él y por muchos otros que no pueden. Hoy justo hablaba con la terapista ocupacional, porque le manifestaba que uno entiende que el profesional está en su derecho de decir 'bueno, yo no lo atiendo más', y trabajar con los que le pagan en forma particular. A mí me complica mucho, porque no dispongo de ese dinero, dependo de que la obra social lo cubra. Hay profesionales que no aceptan mutual. Estamos con ese problema, que nos toca a todos", concluyó.