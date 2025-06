Brindarán el taller "¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos?"

Estación Plus Crespo

La Iglesia Evangélica Bautista de Crespo organiza una charla-taller que pone foco en la intimidad y en el aspecto sexual de los hijos hasta la adolescencia. "¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos?" es el título disparador para abordar un montón de aristas que inquietan a los adultos y a las familias.

El taller será este miércoles 4 de junio, a las 17:00, en el salón ubicado en Roque Saenz Peña y Vieytes, con acceso libre y gratuito.

La disertante, Lic. en Psicología y Sexólogía, Judith Martínez, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Espero encontrar a muchos padres, abuelos, tíos, madrinas, padrinos, primos, porque está orientada a todos los que están movilizados por dar una buena enseñanza a los más chicos. Tenemos el mito de que hay ciertos temas de los que no tenemos que hablar con nuestros hijos, porque los tenemos que preservar; cuando en realidad, la información técnica, precisa, a la edad evolutiva que corresponde, es la mejor preservación que podemos hacer. Hay mucho de desinformación, desconocimiento, tal vez sesgos de ausencias o situaciones traumáticas, pero necesitamos despojarnos de ello para ser una ayuda importante hacia los niños o adolescentes".

"Apuntamos a hablar de sexualidad en la familia, que es un ámbito seguro, que está el afecto como mayor cuidador. Si nos ubicamos con ese criterio, estarán cuidadas las palabras, el tiempo, el modo. Hablar de sexualidad es un acto de amor. Se trata de reconocer quiénes somos, reafirmar quién es el otro y pensar en los vínculos", comentó.

La profesional sostuvo que "el mensaje no es para prevenir lo malo, sino pra empoderarlos desde su infancia y adolescencia, porque cuanto más información tienen -sobre todo en la adolescencia, que el impulso supera a la razón-, pueden tomar mejores decisiones, con más seguridad, con más herramientas. Educamos desde lo que sí se puede hacer, desde lo que sí necesitamos hablar. La falta de información es la que promueve y propaga mitos y miedos. Entonces no nos proponemos hablar sólo para prevenir que lo malo ocurra, sino para hablar de lo correcto, que conlleva que lo malo quede más expuesto".

Los cambios culturales atraviesan la temática. Al respecto, Martínez señaló: "Hace 10 años atrás, enseñaba ir atrás de la pregunta del niño; hoy ya no. Ha habido replanteos y debemos aprender a ser móviles, flexibles en esos aspectos. Una mamá o un papá que decide no participar de la sexualidad de sus hijos, debe tener presente que a la vuelta de la esquina hay 20 'maestros' queriendo enseñar. Además vamos dando información sin darnos cuenta, con nuestras actitudes, costumbre y comentarios, con formas que por ahí no nos damos cuenta. Hoy un chico va al kiosco a comprar un chocolate y escucha un tema que le dice 'arriba, abajo, agachate, ponete', son mensajes que enseñan y que le despiertan la curiosidad. Debemos convertirnos en el Google o el Chat GPT de nuestros hijos, para brindarles herramientas para una educación sexual efectiva. Que conozcan de acuerdo al proceso evolutivo individual, pero que dispongan de lo pertinentemente en cada etapa. Los papás tienen que saber qué decirles, cómo decirlo y cuándo o con qué cosas llegar antes de que esa información le llegue distorsionada".

La psicóloga y sexóloga anticipó que "el tema incomoda, da pudor, pero tenemos que superar esa barrera porque la información que existe es sobreabundante. No podemos descansarnos en que lo averigüen solos. Hay que entablar lazos fuertes, para dar mensajes significativos".