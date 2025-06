Tus viejos videos pueden nutrir la "Cinemateca de Entre Ríos" que hará paso por Crespo

Las actividades que propone se realizarán los días 5, 6 y 7 de junio, en el Club Ferro. "Las imágenes en antiguos formatos que acerquen, pueden ser no sólo de contenido cultural sino particular, archivos familiares, porque en filmaciones de un cumpleaños de los años '70, '80, se pueden rescatar muchas cosas del pasado: cómo se vestían, cómo se celebraba, costumbres, fachadas o interior de espacios que quizás ya dejaron de existir", resaltó Eduardo Crespo.

Estación Plus Crespo

El director de cine Eduardo Crespo, anticipó a FM Estación Plus Crespo, la llegada a la ciudad de la propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), que viene recorriendo la provincia. Los días 5, 6 y 7 de junio, estará en Crespo la Cinemateca de Entre Ríos con su programa "Temporada de Rescate". Apunta precisamente a atesorar momentos y vivencias que ya comienzan a tener un particular valor histórico.

El cineasta crespense explicó: "Se ha inaugurado una cinemateca, que intentará rescatar parte del patrimonio audiovisual de la provincia. Este proyecto empezó hace varios fines de semana, en los que estuvimos girando por varias localidades y ahora le toca a Crespo. La idea es instalarnos en el Club Ferro, con varias maquinarias, proyectores, digitalizadoras y demás dispositivos, para que la gente pueda acercar sus materiales de archivo, sus recuerdos familiares, analizarlos y conservarlos. Quizá tienen cassettes guardados de VHS. La idea es que sea analógico -los más antiguos-, o quizás algunos tienen cassette más chiquitos o películas antiguas -súper 8 mm, 16 mm, 35 mm- ó cintas magnéticas como U-Matic, MiniDV, Hi8, y demás. Las estaremos revisando para rescatarlas y el viernes por la noche, vamos a hacer una serie de proyecciones, para lo cual vamos a invitar a la gente que nos trajo esos archivos, a verlos en comunidad y compartir un poco ese contenido. La idea es reunirnos a ver estos recuerdos que hacen a la identidad de Crespo".

En cuanto al contenido de las filmaciones que acerquen los vecinos de Crespo, el cineasta comentó: "Las imágenes en antiguos formatos que acerquen, pueden ser no sólo de contenido cultural sino particular, archivos familiares, porque en filmaciones de un cumpleaños de los años '70, '80, se pueden rescatar muchas cosas del pasado: cómo se vestían, cómo se celebraba, costumbres, fachadas o interior de espacios que quizás ya dejaron de existir. Todo lo que tengan pueden traerlo y de última acá lo revisamos y les diremos si es oportuno guardarlo para preservarlo, digitalizarlo. No hay que olvidar que la mayoría de las cosas se van deteriorando con el tiempo, se va juntando hongos en las cintas y lo que queremos hacer es anticiparnos a que se destruyan esos materiales y guardarlos en una cinemateca, que sería como una gran biblioteca pero del audiovisual".

"En el futuro las nuevas generaciones van a poder consultar en esa cinemateca y ver qué cosas sucedían en el pasado, a través de estos videos que guardemos y creo que es importante sobre todo para la ciudad, tener un gran archivo del pasado de Crespo", analizó en cuanto al espíritu de la iniciativa provincial y con la mirada en Crespo, agregó: "Impulsamos el entender la importancia que tienen esos archivos y el rescate de quizá algunas personalidades, personajes, lugares de la ciudad, que quizás se empiezan a olvidar y que tenemos que poner de vuelta en foco, para que no se pierdan".

Crespo afirmó que "la Cinemateca de Entre Ríos va a estar ubicada en Paraná. Todo el material que la gente vaya donando va a quedar ahí. Después también está la posibilidad de que traigan el material, nosotros lo digitalizamos y luego el material se le devuelve al dueño que quiera guardarlo, preservarlo. Muchas veces esos materiales ocupan mucho lugar en los antiguos formatos y prefieren sacárselos de encima. Entonces vamos a tener un lugar de guardado de esos formatos originales, en La Vieja Usina de Paraná, donde está el Instituto Audiovisual y se hace el Festival de Cine".

En cuanto a la propuesta local, Eduardo Crespo comentó que también "habrá una proyección para niños. Quienes son un poco más grandes, recordarán a 'Ico, Caballito Valiente', la vamos a estar proyectando para los más chiquitos. Después tendremos un taller abierto al público, para que vengan los interesados en el trabajo con archivos o revisiones. Por la noche, estaremos compartiendo una charla con personalidades de la ciudad, para que nos cuenten un poco la historia del audiovisual, la historia de los cines antiguos de Crespo -que ya no queda nada casi de esos espacios-, pero justamente vamos a intentar rescatar un poco las vivencias de esos tiempos".

CRONOGRAMA EN CRESPO

Jueves 5 de junio

16:00 a 20:00 - Recepción de materiales y archivos en película fílmica (Súper 8 mm, 16 mm, 35 mm) y cintas magnéticas (VHS, U-Matic, MiniDV, Hi8, etc.).

Se aceptan películas familiares, registros institucionales, noticieros locales, obras de artistas locales y más. También se recibirán donaciones de reproductores antiguos o materiales obsoletos, si están en condiciones de ser reutilizados para actividades de la Cinemateca.

Viernes 6 de junio

10:00 a 13:00 - Recepción de materiales

11:00 - Taller de cine: Crear con archivos

16:00 - Cinemateca Infantil: proyección de ‘Ico, el caballito valiente’

16:00 a 19:00 - Recepción de materiales

19:00 - Charla / Conversatorio: Una historia colectiva

20:00 - Proyección especial: materiales recuperados de Crespo y otras localidades entrerrianas

Sábado 7 de junio

10:00 a 13:00 - Recepción de materiales