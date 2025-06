Más de 200 bailarines y músicos estarán este sábado brindando su espectáculo en Crespo

Estación Plus Crespo

"Muy contento y sorprendidos, así nos encuentran los preparativos finales de este 17º Encuentro de Canto, Música y Danzas Folclóricas Argentinas 'Con Sabor a las Cosas Nuestras', porque hace 9 años que no lo hacemos y cuando decidimos retomarlo, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. La verdad que superó todas nuestras expectativas, se agotó la capacidad de la grilla, hubo mucho interés y eso nos entusiasma a poder ya vivirlo", manifestó Oscar Zaragoza a FM Estación Plus Crespo.

Poniendo en clima a quienes serán espectadores de este tradicional evento, el organizador comentó: "Habrá una propuesta variada, con muchos niños, jóvenes y adultos sobre el escenario. Estaremos disfrutando desde la presentación de una Escuela de Folclore de Aranguren -que estará haciendo su primera aparición pública-, hasta un espectáculo de Ramírez con 50 artistas en escena, presentando lo que ellos brindan en el Ramírez Festeja. Hay grupos que expondrán lo que están preparando para el certámen del Pre-Cosquín, o sea que estaremos conociendo lo que en un par de meses será evaluado por un jurado en la competencia nacional. Viene gente de Diamante, que ha estado integrando la cartelera del prestigioso Carlos Santamaría en el mes de enero. Vamos a tener muy buenos espectáculos, conoceremos nuevos talentos y apreciaremos a quienes ya vienen con una trayectoria; es esta conjunción precisamente la que busca el Encuentro, siendo un espacio y momento de interacción de unos con otros, donde compartir experiencias. Serán 20 delegaciones -de diferentes lugares de la provincia-, que estarán llegando hasta el Salón Esperanza, para mostrarse en condiciones de absoluta igualdad".

Delegaciones de San Benito, Cerrito, Diamante, Paraná, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, María Luisa, Pueblo Brugo, Aranguren, Ramírez y Crespo, han anticipado su presencia. "Atento a que el domingo se celebra el Día del Padre y nos interesa que quienes participan puedan regresar a sus respectivas localidades y descansar, como para aprovechar mejor este día de celebración familiar, es que decidimos llevarlo adelante desde horas de la tarde", explicó Oscar Zaragoza. Comenzará a las 17:00 y está prevista su extensión hasta poco más de la medianoche.

El valor de la entrada es de $5.000, realizándose sorteos con regalos para padres. "Nos parece que es un precio módico. Intentamos desde el primer momento mantenerlo lo más bajo posible, ya que entendemos el contexto económico que vive la ciudadanía y no queremos que sea un condicionante como para privarse de un momento de esparcimiento, de enriquecimiento cultural y de disfrute de nuestro folclore, que hace a nuestra identidad y cuyo mensaje o legado tanta falta nos hace por estos tiempos. De manera que invitamos a la gente de la ciudad y de toda la región, a disfrutar de una tarde-noche de sábado distinta, amena, con calidad artística y acompañando nuestra cultura y los jóvenes hacedores".

El público tendrá además otros atractivos: "En la oportunidad contaremos con la presencia de artesanos y emprendedores que ofrecerán sus productos -como alfajores tipo marplatenses, duendes y hadas, mates, remeras estampadas con motivos criollos, cuchillos, mates, ponchos, sombreros, juegos de asadores, yerba, entre otras creaciones-", anticipó el creador del Encuentro.

Habrá un esmerado servicio de cantina con venta de tortas fritas, bandejas materas, empanadas, choripanes, bebidas frescas y agua caliente; que estará a cargo de la comisión del Fútbol Femenino del Club Atlético Sarmiento.