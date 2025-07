El equipamiento, entregado en comodato, forma parte del acompañamiento a proyectos productivos que viene desarrollando la organización con fondos recaudados durante la Colecta Anual de Cáritas.

“Esto es un canto a la esperanza, aunque suene como una frase hecha, porque lo que se vivió ayer tiene un fuerte sentido transformador”, expresó Valeria Silvero, referente de Cáritas San José, en diálogo con FM Estación Plus Crespo. Se refirió así a la entrega del horno y varias fuentes a una vecina de la ciudad que se dedica a la producción de tortas rusas y pirok, y que hasta ahora cocinaba con su cocina doméstica.

Silvero destacó que la emprendedora beneficiada “es una mujer con mucho empuje, a cargo de sus hijas, que ya venía trabajando y haciendo camino con lo que tenía”. El nuevo equipamiento le permitirá no solo aumentar la producción, sino también diversificar su propuesta gastronómica. “Ahora tiene una herramienta concreta para crecer, y eso es lo que buscamos: fortalecer la cultura del trabajo”, remarcó.

Emprender desde la fe y la comunidad

El proyecto forma parte de una modalidad de entrega en comodato, donde Cáritas continúa siendo propietaria del bien entregado, pero cede su uso prolongado al beneficiario. Según explicó Silvero, se solicita al emprendedor un compromiso concreto: “Deben demostrar semanalmente que están utilizando el recurso para trabajar. No es para uso familiar, son herramientas de trabajo”.

Silvero detalló a FM Estación Plus Crespo que cada caso es evaluado de forma personalizada. “No es algo que surge de un formulario frío. Nos tomamos el tiempo de conocer a la persona, sus saberes, su contexto. Apuntamos a quienes ya están dando sus primeros pasos y necesitan ese empujón para consolidar su emprendimiento”.

Cáritas San José articula su labor con la comunidad parroquial, bajo la guía de los Misioneros del Verbo Divino y en coordinación con Cáritas Diocesana. El equipo está conformado íntegramente por voluntarios: “Hay quienes tienen trabajos formales, otros son agentes pastorales o abuelas que cuidan nietos, y sin embargo se hacen tiempo para colaborar. Es un trabajo ad honorem, pero con mucha responsabilidad, porque administramos recursos que la comunidad confía en nosotros”, subrayó.

Educación, huertas y trabajo digno

Además del acompañamiento a emprendedores, Cáritas San José busca fortalecer la formación y la vida comunitaria. Durante las entregas de bolsones alimentarios también se ofrecen charlas y espacios de encuentro. “En el último encuentro, por ejemplo, dialogamos sobre el equipo y empezamos a promover ideas. Por ejemplo el trabajo con huertas aromáticas, incluso en espacios reducidos y con elementos reciclados. No importa la edad que se tenga, siempre se puede hacer algo”, sostuvo Silvero.

El eje de la promoción humana atraviesa toda la acción de Cáritas. “Claro que asistimos cuando hay urgencias, pero nuestro objetivo es que las personas puedan valerse por sí mismas. Como dice el Evangelio, enseñar a pescar más que dar el pescado”, remarcó.

Transparencia y responsabilidad

Consultada por FM Estación Plus Crespo, sobre futuros proyectos, Silvero fue cauta, pero adelantó que hay otro caso en evaluación. “Estamos conversando con una persona, pero hasta que no madure el proyecto no lo vamos a anunciar. Tenemos que ser responsables con los recursos, porque no son ilimitados y deben destinarse a quienes tengan los conocimientos y el compromiso para trabajar”, afirmó.

Por último, destacó que un tercio de lo recaudado en la Colecta Anual queda en cada parroquia y permite financiar este tipo de iniciativas. “Cada uno pone algo: la comunidad pone el recurso, la persona pone sus saberes y su voluntad de trabajar. Es una construcción colectiva, donde buscamos ser justos y transparentes con lo que recibimos”, concluyó.