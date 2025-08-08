Fe, solidaridad y alegría en los festejos del 33° Aniversario de la Escuela N° 70 "San José"

El 8 de agosto de 1992 se realizó el acto de inauguración de la Escuela N° 70 "San José". Con motivo de celebrarse este viernes un nuevo aniversario, la comunidad educativa estuvo protagonizando momentos especiales.

"Es un día de festejo, de celebración, de los 33 años de camino recorrido que lleva este proyecto del Padre Santiago Gebhardt", reseñó la directora Fernanda Gassmann, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

Respecto de la jornada especial planificada, explicó: "Iniciamos con el agradecimiento a Dios, con la celebración de la Santa Misa, de la que participaron el turno mañana y turno tarde. Posteriormente, continuamos compartiendo un mate cocido con torta, que se encarga de preparar la Unión de Padres y las mamás, con mucha voluntad. La intención es compartir un rato diferente a la rutina diaria de la escuela. Tendremos juegos, bailes y actividades para ponernos en movimiento. El segundo ciclo presentará coreografías y cerramos con la presentación de la remera de promoción de los alumnos del 6° grado de este 2025. Esa misma propuesta se lleva adelante por la mañana y por la tarde".

La directiva destacó el estrecho vínculo que mantienen con las familias y agregó: "Es un buen momento para agradecer el acompañamiento de la Unión de Padres y de todos los que colaboran. Están ya evaluando cómo encarar un proyecto que favorezca la accesibilidad al segundo piso de nuestra escuela, se analizará si es mejor un ascensor o una rampa y seguiremos trabajando para encarar esas obras".

Fernanda Gassmann recordó que "cada año, en cada cumpleaños, hacemos a modo de gesto solidario una colecta a beneficio de los chicos del Volcadero de Paraná. Habitualmente colectábamos juguetes, pero en este año hubo una propuesta que cambia la impronta, y reunimos golosinas saludables. El grupo colaborador buscará las donaciones la semana que viene, por lo que aún restan días en los que aquellos que se quieran sumar, lo pueden hacer. Las familias han colaborado muchísimo y de esa manera juntamos tutucas, turrones y variedad de cereales, que aportan ciertos nutrientes importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo", resaltó.