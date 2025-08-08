Un hombre irrumpió a los tiros en un comercio

Un vecino atacó a un comercio. De acuerdo con lo que se pudo saber, el ataque se produjo minutos antes de las 17:00, en Ruta 3 Hermanas, entre Alem e Irigoyen, en la ciudad de Chajarí.

Al respecto, una mujer denunció que, en el local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial, una persona vecina del comercio ingresó empuñando un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el frente de la propiedad, insinuando que “iba a matar a uno de los propietarios”.

Como consecuencia, el jefe de la Comisaría N° 1 y su personal policial se dirigieron al domicilio del presunto agresor, un hombre de 35 años, a 400 metros del lugar del hecho.

Allí, los agentes lograron la entrega voluntaria del arma utilizada por el agresor, una COLT calibre 38, que acabó siendo secuestrada. Toda la actuación en rigor se realizó con conocimiento del fiscal en turno, publicó Diario Río Uruguay.