Un hombre irrumpió a los tiros en un comercio

Un auto fue consumido por las llamas en Ruta 11
Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.
El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves, en un local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial. El hombre ingresó al comercio y efectuó varios disparos.Policiales/Judiciales08 de agosto de 2025
Un vecino atacó a un comercio. De acuerdo con lo que se pudo saber, el ataque se produjo minutos antes de las 17:00, en Ruta 3 Hermanas, entre Alem e Irigoyen, en la ciudad de Chajarí.
Al respecto, una mujer denunció que, en el local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial, una persona vecina del comercio ingresó empuñando un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el frente de la propiedad, insinuando que “iba a matar a uno de los propietarios”.
Como consecuencia, el jefe de la Comisaría N° 1 y su personal policial se dirigieron al domicilio del presunto agresor, un hombre de 35 años, a 400 metros del lugar del hecho.
Allí, los agentes lograron la entrega voluntaria del arma utilizada por el agresor, una COLT calibre 38, que acabó siendo secuestrada. Toda la actuación en rigor se realizó con conocimiento del fiscal en turno, publicó Diario Río Uruguay.
Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.
Los hechos ocurrieron mientras el acusado de 49 años se encontraba en ejercicio de sus funciones
En las primeras horas de la tarde del miércoles, una entrerriana falleció mientras almorzaba en un restaurante de Concepción del Uruguay.
El siniestro provocó pérdidas materiales totales en el vehículo. Los ocupantes resultaron ilesos. El conductor relató que comenzó a percibir llamas provenientes de abajo de los asientos y alcanzaron a bajar. Sucedió en Villaguay.
En horas de la noche de este martes, se confirmó el fallecimiento de la funcionaria de 35 años. El hecho está siendo investigado como presunta autodeterminación.
Pese a las distintas versiones que circularon en las últimas horas, desde la Fuerza de Seguridad confirmaron que la joven permanecía este martes a mediodía internada en Terapia Intensiva del nosocomio “en estado reservado”.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.