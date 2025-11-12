Marito Di Stéfano, el utilero de la Selección Argentina, de paseo por Crespo

Mario “Marito” Di Stéfano, histórico utilero de la Selección Argentina, visitó este miércoles 12 de noviembre la ciudad de Crespo, en el marco de un recorrido personal por Entre Ríos. Fiel a su estilo cercano y sencillo, aprovechó su paso por la capital de la avicultura para disfrutar de la gastronomía local en el Comedor “Der Fritz”, de la familia Paul.

Di Stéfano forma parte del equipo de trabajo de la Asociación del Fútbol Argentino desde hace casi 27 años. Su tarea, aunque muchas veces silenciosa, es clave: se encarga de que a los futbolistas no les falte nada dentro del predio y durante las concentraciones. Con el tiempo, se ganó un lugar de afecto y respeto dentro del grupo de la Albiceleste.

A lo largo de su extensa trayectoria ha acompañado distintos procesos de la selección, acumulando cientos de anécdotas junto a jugadores y cuerpos técnicos.

Según comentó uno de los propietarios del comedor "Der Fritz" a Estación Plus Crespo, “el matrimonio se encontraba en Crespo por cuestiones de negocios, la esposa de Di Stéfano es entrerriana y pasaron el día en la ciudad porque además de atender el negocio que vinieron a hacer, aprovecharon para conocer. Quedaron encantados con Crespo, su tranquilidad y su gente. Vinieron a almorzar y les gustó tanto la comida que dijeron volver a la noche. Lo tomamos como un cumplido, pero a la noche volvieron y cenaron como un matrimonio más de los tantos que nos visitan”.

A pocos días de emprender nuevos viajes con el seleccionado, Marito disfrutó de una jornada distendida en Crespo, donde sorprendió a algún aficionado al fútbol que lo identificó como una figura entrañable del entorno de la Scaloneta.