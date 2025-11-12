Crespo se prepara para una nueva Campaña del Pañal a beneficio del Hogar San Francisco de Asís

El Club Amigos del Ciclismo llevará adelante este fin de semana la tradicional Campaña del Pañal, destinada al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. La propuesta solidaria, que ya es un clásico en la ciudad, tiene como objetivo recolectar pañales para adultos y fondos que serán destinados al sostenimiento del establecimiento.

Esteban Lindt y Jorge Kemerer

En diálogo con Estación Plus Crespo, Jorge Kemerer, secretario de la institución, recordó que el club asumió la organización de la campaña hace algunos años, tras la finalización del programa radial que originalmente la impulsaba:

“Tomamos la posta cuando la gente de Alegre Despertar con Manija ya no lo pudo hacer más. Lo hacemos a través del club para que el hogar siga recibiendo esa ayuda económica anual, que es de muchísima importancia”, señaló.

Este año se distribuyeron 40 urnas celestes en distintos comercios y puntos estratégicos de Crespo, desde abril y mayo, para que los vecinos puedan realizar su aporte. “El sábado vamos a recolectar las urnas y el domingo se hará la tradicional recorrida por la ciudad, con la participación de Crespo Bike y del programa Alegre Despertar con Manija, que tendrá una emisión especial por FM Estación Plus 94.3, de 9 a 12 horas”, explicó Kemerer.

El programa Alegre Despertar con Manija tendrá una emisión especial por FM Estación Plus 94.3, de 9 a 12 horas

La jornada solidaria tendrá su punto de partida a las 8 de la mañana en Plaza Sarmiento, donde se formarán dos grupos: uno recorrerá la zona sur y otro la zona norte de la ciudad. “Vamos a ir con bicicletas y vehículos de apoyo. Todo el que quiera colaborar con dinero o pañales podrá acercarlos a los móviles que recorrerán Crespo”, detalló el dirigente.

Por su parte, el presidente del club, Esteban Líndt, remarcó que la colecta está destinada a pañales para adultos, destinados a los abuelos del hogar San Francisco de Asís. “Las alcancías estarán en los comercios hasta el viernes 14 de noviembre, y el domingo continuaremos recibiendo donaciones durante el recorrido y en la sede del club”, indicó.

Ambos dirigentes destacaron la solidaridad constante de la comunidad crespense, que año tras año se suma a la iniciativa. “Crespo es muy solidario, sobre todo con el hogar. Hay personas y empresas que colaboran de manera anónima todos los meses con pañales, alimentos o productos de limpieza. Eso habla muy bien de nuestra gente”, subrayó Kemerer.

Asimismo, el secretario del club compartió su contacto para quienes deseen coordinar la entrega de pañales: 343 4 763 398.

La jornada culminará al mediodía en la sede del Club Amigos del Ciclismo, tras una mañana en la que la ciudad volverá a movilizarse por una causa que combina deporte, compromiso social y solidaridad.