Comenzaron este martes las obras de mejoras en el Acceso Illia de Crespo

Las intervenciones se realizan en el tramo comprendido entre las calles Las Palmeras y Liniers, abarcando los barrios Guadalupe y San Cayetano. Actualmente, personal municipal desarrolla tareas sobre Illia y Las Palmeras.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que esta acción «corresponde al mantenimiento en sectores asfaltados, donde se está reemplazando el material existente por paños de hormigón, más resistentes y duraderos. El tránsito se verá interrumpido en ese sector. Lo mismo tenemos previsto realizar sobre Liniers, para seguir con nuestra planificación de mejoras en la zona sur de nuestra ciudad”, señaló.

Cerutti agregó que los trabajos demandan un tiempo de fraguado propio del hormigón, aunque se utiliza acelerante para reducir los plazos y habilitar la circulación lo antes posible. “Este miércoles comenzaríamos a colocar el hormigón, y no se demorará tanto como una calle habitual, ya que se usa un material con un fraguado distinto. Son intervenciones necesarias en distintos puntos de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente) detalló que la intervención en la intersección de Illia y Las Palmeras consiste en un trabajo de hormigón de aproximadamente 20 metros, que abarca todo el cruce y la senda peatonal sobre elevada. “Es una obra importante. Más adelante colocaremos asfalto en caliente en la calle Jorge Heinze. Dependiendo de la situación -si hay grietas o baches profundos- se define si se trabaja con hormigón o asfalto en caliente”, explicó.

Hofer añadió que el relevamiento de los sectores a intervenir fue realizado por la Dirección de Obras Públicas y que se resolvió cortar totalmente la circulación en el Acceso Illia, entre Jorge Heinze y Los Tilos, con un desvío especial para el tránsito pesado, a fin de agilizar los trabajos. “Estimamos que en unos 10 días el tramo podría habilitarse, siempre dependiendo de las condiciones climáticas”, concluyó.

Desvíos para el tránsito pesado



Las tareas se desarrollan entre las calles Las Palmeras y Liniers, afectando provisoriamente la circulación en los barrios Guadalupe y San Cayetano. El tránsito pesado deberá desviarse por Jorge Heinze y Los Tilos, mientras que los vecinos y vehículos particulares podrán utilizar arterias internas del barrio.

Se solicita a los conductores circular con precaución durante el desarrollo de los trabajos.