SUOYEM Crespo elegirá a sus nuevas autoridades

El SUOYEM (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales) Crespo -adherido a FESTRAM-, renovará en forma total su comisión directiva y la comisión revisora de cuentas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que las urnas estarán habilitadas este miércoles 12 de noviembre de 2025, en el horario de 9:00 a 13:00.

El lugar de emisión de voto es exclusivamente la sede sindical, ubicada en Moreno y Dr. Soñez.