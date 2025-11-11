SUOYEM Crespo elegirá a sus nuevas autoridades

El Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, por más de 28.900 millones de pesos
Concejales comenzarán a debatir el proyecto, tras la sesión ordinaria prevista para este miércoles 12 de noviembre.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
El SUOYEM (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales) Crespo -adherido a FESTRAM-, renovará en forma total su comisión directiva y la comisión revisora de cuentas.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que las urnas estarán habilitadas este miércoles 12 de noviembre de 2025, en el horario de 9:00 a 13:00.
El lugar de emisión de voto es exclusivamente la sede sindical, ubicada en Moreno y Dr. Soñez.
El Pastor Bernardo Spretz y Arnoldo Weiss, del grupo RH Positivo de la Iglesia del Río de la Plata, informaron sobre las distintas acciones de concientización. Habrá una charla abierta el viernes 28 de noviembre en el Salón Esperanza.
María Luisa Stürtz, integrante de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo, confirmó que este miércoles 12 de noviembre se realizará la última feria del año. La actividad permite sostener el Banco Ortopédico de la institución.
Se anuló en forma definitiva la línea fija, quedando activa exclusivamente una línea móvil.
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Plantean la necesidad de un diagnóstico epidemiológico local y mayor presupuesto, para implementar un Programa Municipal Integral de Prevención y Abordaje de las Adicciones más fortalecido.
Además de las tareas de sofocación, bomberos ejecutaron tareas preventivas por la pérdida de combustible en el límite del amanzanamiento y la calzada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. El detalle de la zona afectada.