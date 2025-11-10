Generó disturbios en la Sala de Juegos y fue detenido por "Amenazas en Flagrancia"

El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 del sábado último. El funcionario policial que se encontraba prestando servicio adicional en las instalaciones, practicó la demora inicial de un apostador, comunicando rápidamente a la guardia de Comisaría Crespo, a los fines de contar con refuerzo en la Sala de Juegos, ubicada en la zona céntrica de la ciudad. El caso fue judicializado.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que al constituirse una dotación, se constató que el efectivo había reducido a un ciudadano, quien momentos antes había protagonizado disturbios en el interior.

Según dieron cuenta las autoridades de la Sala de Juegos y conforme quedó plasmado en la denuncia, el hombre se hallaba jugando en el sector de ruletas, cuando comenzó a tener comportamientos violentos para con el equipamiento del espacio de divertimentos de azar. Ante los primeros golpes a algunas máquinas, fue advertido de que controlara sus actitudes. Sin embargo, las reacciones desmedidas continuaron, al punto de alterar el clima interior, dados los improperios que profería hacia una empleada que intentaba calmarlo.

En esas circunstancias, responsables de la sede de juego en Crespo, requirieron al personal policial que acompañe al apostador a retirarse del lugar. En esa ocasión, el hombre caminó hacia la puerta principal, pero volvió sobre sus pasos y arrojó un vaso que impactó en el acrílico-blindex de protección de una cabina correspondientes al sector de caja. Afortunadamente, la trabajadora no sufrió lesiones.

Uniformados informaron los hechos a la Fiscalía en Turno, a cargo del Dr. Cristian Giunta, quien dispuso que el agresor sea formalmente detenido y trasladado hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y el médico forense.

El aprehendido, radicado desde hace unos años en Crespo, quedó alojado en el marco de las actuaciones por "Amenazas en Flagrancia".