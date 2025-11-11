El Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, por más de 28.900 millones de pesos

A partir de las 7:30 del miércoles, sesionará el Concejo Deliberante de Crespo, oportunidad en la que está previsto el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta N° 39 de la sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, referente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2026.

Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, el Presupuesto Municipal para el próximo año asciende a $28.927.067.899,01.

Este medio accedió al proyecto, en el que el Ejecutivo Municipal destaca que "se contempla continuar con el desarrollo del plan de gobierno previsto para el período 2023-2027, consolidando una política de fuerte inversión en infraestructura urbana, en pos del desarrollo de todos los sectores de la ciudad".

"En cuanto a los recursos, se calcula que el 47.42% de los recursos corrientes serán de jurisdicción municipal, el 24.2% de jurisdicción provincial y el 26.45% de jurisdicción nacional", especifica y agrega: "Con referencia a los gastos previstos, resaltamos que se prevén erogaciones destinadas a la operación o erogaciones corrientes por $ 23.334.787.189,01; lo que representa aproximadamente el 80% del presupuesto total, e inversiones por $ 5.592.280.710; es decir aproximadamente el 20% del presupuesto de gastos".

Tras futuros análisis por ambos bloques de concejales, el proyecto será sometido a votación en período ordinario o extraordinario.