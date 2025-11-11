El Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, por más de 28.900 millones de pesos

SUOYEM Crespo elegirá a sus nuevas autoridades
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
Concejales comenzarán a debatir el proyecto, tras la sesión ordinaria prevista para este miércoles 12 de noviembre.Crespo11 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
A partir de las 7:30 del miércoles, sesionará el Concejo Deliberante de Crespo, oportunidad en la que está previsto el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y consideración del Acta N° 39 de la sesión anterior.
2.- Lectura de la correspondencia recibida.
3.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, referente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2026.
Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, el Presupuesto Municipal para el próximo año asciende a $28.927.067.899,01.
Este medio accedió al proyecto, en el que el Ejecutivo Municipal destaca que "se contempla continuar con el desarrollo del plan de gobierno previsto para el período 2023-2027, consolidando una política de fuerte inversión en infraestructura urbana, en pos del desarrollo de todos los sectores de la ciudad".
"En cuanto a los recursos, se calcula que el 47.42% de los recursos corrientes serán de jurisdicción municipal, el 24.2% de jurisdicción provincial y el 26.45% de jurisdicción nacional", especifica y agrega: "Con referencia a los gastos previstos, resaltamos que se prevén erogaciones destinadas a la operación o erogaciones corrientes por $ 23.334.787.189,01; lo que representa aproximadamente el 80% del presupuesto total, e inversiones por $ 5.592.280.710; es decir aproximadamente el 20% del presupuesto de gastos".
Tras futuros análisis por ambos bloques de concejales, el proyecto será sometido a votación en período ordinario o extraordinario.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
El Pastor Bernardo Spretz y Arnoldo Weiss, del grupo RH Positivo de la Iglesia del Río de la Plata, informaron sobre las distintas acciones de concientización. Habrá una charla abierta el viernes 28 de noviembre en el Salón Esperanza.
María Luisa Stürtz, integrante de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo, confirmó que este miércoles 12 de noviembre se realizará la última feria del año. La actividad permite sostener el Banco Ortopédico de la institución.
Se anuló en forma definitiva la línea fija, quedando activa exclusivamente una línea móvil.
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Plantean la necesidad de un diagnóstico epidemiológico local y mayor presupuesto, para implementar un Programa Municipal Integral de Prevención y Abordaje de las Adicciones más fortalecido.
Además de las tareas de sofocación, bomberos ejecutaron tareas preventivas por la pérdida de combustible en el límite del amanzanamiento y la calzada.
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. El detalle de la zona afectada.