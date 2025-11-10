Asignan teléfono único al Juzgado de Paz y Familia de Crespo

Con motivo del plan de modernización que el Superior Tribunal de Justicia lleva adelante a nivel provincial y en etapas, a partir de ahora al Juzgado de Paz y Familia de Crespo se le sustituyó el teléfono fijo por un número celular. El reemplazo es permanente y ya se encuentra vigente, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Público en general y profesionales podrán comunicarse para trámites posibles de resolver vía telefónica al 0343-155306654.

La atención es a la par de Mesa de Entradas, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.