Asignan teléfono único al Juzgado de Paz y Familia de Crespo

Generó disturbios en la Sala de Juegos y fue detenido por "Amenazas en Flagrancia"
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Se anuló en forma definitiva la línea fija, quedando activa exclusivamente una línea móvil.Crespo10 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Con motivo del plan de modernización que el Superior Tribunal de Justicia lleva adelante a nivel provincial y en etapas, a partir de ahora al Juzgado de Paz y Familia de Crespo se le sustituyó el teléfono fijo por un número celular. El reemplazo es permanente y ya se encuentra vigente, confirmaron a Estación Plus Crespo.
Público en general y profesionales podrán comunicarse para trámites posibles de resolver vía telefónica al 0343-155306654.
La atención es a la par de Mesa de Entradas, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.
Plantean la necesidad de un diagnóstico epidemiológico local y mayor presupuesto, para implementar un Programa Municipal Integral de Prevención y Abordaje de las Adicciones más fortalecido.
Además de las tareas de sofocación, bomberos ejecutaron tareas preventivas por la pérdida de combustible en el límite del amanzanamiento y la calzada.
La institución crespense renovó su comisión directiva y avanza con obras en su sede propia. El nuevo presidente, Esteban Líndt, adelantó que uno de los principales objetivos será crear una escuela de ciclismo infantil para fomentar la disciplina desde edades tempranas.
Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".
Julia Fontana es una de las cinco finalistas del prestigioso certamen que distingue el compromiso, la innovación y la trayectoria de mujeres emprendedoras de Entre Ríos. Quien resulte elegida, representará a la provincia a nivel nacional. Cómo votar.
El Club Atlético Unión de Crespo logró una nueva clasificación a la final del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, tras vencer 2 a 1 a Sarmiento en el estadio Mundialista 25 de Agosto. Jugará la final del certamen ante Unión Agrarios de Cerrito.
Tras un día de exigencia extrema, en el que el plantel jugó dos partidos oficiales en menos de cinco horas, Unión de Crespo cayó 2 a 0 ante Neuquén de Paraná por el Torneo Regional Federal Amateur, dejando en evidencia el enorme esfuerzo físico realizado por el equipo.