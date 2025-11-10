Plus en Vivo

Asignan teléfono único al Juzgado de Paz y Familia de Crespo

Se anuló en forma definitiva la línea fija, quedando activa exclusivamente una línea móvil.

Crespo10 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Juzgado de Paz - Coronavirus

Con motivo del plan de modernización que el Superior Tribunal de Justicia lleva adelante a nivel provincial y en etapas, a partir de ahora al Juzgado de Paz y Familia de Crespo se le sustituyó el teléfono fijo por un número celular. El reemplazo es permanente y ya se encuentra vigente, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Público en general y profesionales podrán comunicarse para trámites posibles de resolver vía telefónica al 0343-155306654.

La atención es a la par de Mesa de Entradas, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo