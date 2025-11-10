Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió para este martes la alerta amarilla por tormentas que rige para Entre Ríos y ahora alcanza también a otras 12 provincias. En territorio entrerriano, la advertencia abarca a los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Uruguay, Colón e Islas, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.

Según el SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la noche de este martes, aunque en horas de la tarde podrían presentarse chaparrones dispersos y tormentas aisladas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual en algunas localidades.

Las temperaturas máximas rondarán los 30°C, con un descenso a los 23°C hacia la noche, producto del ingreso de viento del norte, que soplará entre 22 y 31 kilómetros por hora.

Desde el organismo advirtieron que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.