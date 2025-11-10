Plus en Vivo

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. El detalle de la zona afectada.

Entre Ríos10 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió para este martes la alerta amarilla por tormentas que rige para Entre Ríos y ahora alcanza también a otras 12 provincias. En territorio entrerriano, la advertencia abarca a los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Uruguay, Colón e Islas, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.

Según el SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la noche de este martes, aunque en horas de la tarde podrían presentarse chaparrones dispersos y tormentas aisladas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual en algunas localidades.

Las temperaturas máximas rondarán los 30°C, con un descenso a los 23°C hacia la noche, producto del ingreso de viento del norte, que soplará entre 22 y 31 kilómetros por hora.

Desde el organismo advirtieron que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.

 

Foto: SMN.

Mal tiempo generalizado en la provincia

En el sur de Entre Ríos —especialmente en Gualeguaychú, Colón, Islas, Uruguay y Tala—, se esperan chaparrones que podrían intensificarse hacia la noche, con tormentas aisladas y acumulación rápida de agua en cortos lapsos.

En tanto, en el norte y centro de la provincia —particularmente en Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación— también se prevén condiciones inestables, con temperaturas máximas entre 28 y 30 grados y probabilidad de tormentas hacia la noche.

El fenómeno alcanza a más provincias

Además de Entre Ríos, el SMN informó que la alerta amarilla por tormentas se extiende a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza. En todas estas provincias podrían registrarse fuertes ráfagas, caída de granizo y acumulación de agua en cortos períodos.

Pronóstico para el miércoles

Foto: SMN.
Foto: SMN.

El organismo adelantó que el miércoles la alerta abarcará a toda la provincia de Entre Ríos y continuará afectando a Santa Fe, Misiones, Corrientes, parte de Córdoba, Chaco, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero. Se espera que las tormentas sean de variada intensidad y que las condiciones inestables persistan durante gran parte del día, publicó Elonce.

