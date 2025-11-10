Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras 12 provincias

Activan protocolo por otro caso de Chikungunya en Entre Ríos
El paciente es un niño. Se trata de la segunda localidad donde podría encontrarse el virus transmitido por un mosquito.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. Entre Ríos 10 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió para este martes la alerta amarilla por tormentas que rige para Entre Ríos y ahora alcanza también a otras 12 provincias. En territorio entrerriano, la advertencia abarca a los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Uruguay, Colón e Islas, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.
Según el SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la noche de este martes, aunque en horas de la tarde podrían presentarse chaparrones dispersos y tormentas aisladas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual en algunas localidades.
Las temperaturas máximas rondarán los 30°C, con un descenso a los 23°C hacia la noche, producto del ingreso de viento del norte, que soplará entre 22 y 31 kilómetros por hora.
Desde el organismo advirtieron que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.
