Dos apostadores entrerrianos ganaron más de $22 millones en el Quini 6

21 apostadores ganaron más de $11 millones en el Quini 6
Ningún apostador logró acertar los números de las modalidades más importantes del Quini 6 en el sorteo realizado este miércoles 5 de noviembre. Los números.
Tuvieron aciertos en el Siempre Sale. Los principales sorteos quedaron vacantes e hicieron crecer el próximo pozo a un estimado de $10.100 millones. Aquí todos los números.Información General09 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Fruto del sorteo en la noche de este domingo 9 de noviembre, más de 22 millones de pesos estarán llegando como premio a un total de 15 apostadores, distribuidos en varias provincias argentinas.
Tradicional: 05 - 09 - 26 - 02 - 28 - 45. Pozo vacante.
La Segunda: 17 - 22 - 26 - 05 - 18 - 21. Pozo vacante.
La Revancha: 25 - 04 - 03 - 15 - 01 - 31. Pozo vacante.
Siempre Sale: 40 - 33 - 17 - 30 - 41 - 37. Hubo 15 ganadores con cinco aciertos, haciéndose cada uno acreedor de $22.027.950. Las boletas premiadas se jugaron con la siguiente distribución: 4 en Santa Fe, 2 en Entre Ríos, 2 en Capital Federal, 2 en Buenos Aires, 1 en Corrientes, 2 en Córdoba y 2 en Mendoza.
Pozo Extra: 05 - 09 - 26 - 02 - 28 - 45 - 17 - 22 - 18 - 21 - 25 - 04 - 03 - 15 - 01 - 31. Hubo 2494 ganadores con seis aciertos, por lo que cada uno cobrará $52.125,10.
Con los pozos principales vacantes, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo del Quini 6, habrá en juego un monto total estimado en $10.100 millones.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 2 de noviembre, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades más importantes del tradicional juego. Los números.
