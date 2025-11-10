Última feria del año de Manos Solidarias: una tradición que sigue sumando ayuda

Asignan teléfono único al Juzgado de Paz y Familia de Crespo
María Luisa Stürtz, integrante de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo, confirmó que este miércoles 12 de noviembre se realizará la última feria del año. La actividad permite sostener el Banco Ortopédico de la institución.Crespo10 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En diálogo con Estación Plus Crespo, María Luisa Stürtz, referente del grupo Manos Solidarias, anunció que la tradicional feria solidaria tendrá su última edición del 2025 este miércoles 12 de noviembre, de 8:30 a 12:30, en el Salón Esperanza de Crespo.
“Este año tuvimos solamente dos ferias, y ahora ya va a ser la última”, comentó Stürtz, quien integra el grupo desde 2012 y coordina las actividades desde 2015.
La entrevistada destacó que Manos Solidarias lleva 27 años de trabajo ininterrumpido, habiendo comenzado con otras actividades antes de enfocarse en las ferias. “Las ganas están, pero ya el cuerpo cuesta un poco. Somos gente mayor y no se agregan personas jóvenes, y eso hace falta para que sea más dinámico”, expresó.
Sobre los artículos que se ofrecerán, detalló: “Se ha reunido mucha ropa y calzado, incluso nuevo, donado por una zapatería. También hay utensilios de cocina, mesitas de luz y cosas chicas, aunque ya no se reciben muebles grandes como antes”.
Stürtz informó además que, debido a reformas en el frente del salón, el acceso a la feria será por la entrada de calle Independencia.
Finalmente, recordó que los fondos recaudados se destinan al mantenimiento del Banco Ortopédico que sostiene la iglesia: “Ese es el fin de nosotros, mantener en condiciones todos los elementos ortopédicos. Este año nos ha ido bien y tenemos buena cantidad, así que estamos muy conformes con lo logrado”.
Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".
