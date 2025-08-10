Plus en Vivo

María Paz Velázquez brilló en una intensa batalla de La Voz Argentina, pero no logró avanzar

En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez

Crespo10 de agosto de 2025

Ambrosio Cantú vs. Paz Velázquez - "Flowers/When I was your man" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Bajo la dirección de su coach, Lali Espósito, María Paz se enfrentó a Ambrosio Cantú, cantante mendocino que ya había sido finalista de Got Talent España 2024. La presentación, cargada de emoción y fuerza interpretativa, recibió elogios de la reconocida artista.

“Son muy diferentes”, evaluó Lali al dar su devolución, destacando que María Paz “está muy conectada con el cantante que lleva adentro y que debe tratar de expresarlo para que eso llegue a la gente”.

Finalmente, la decisión de la coach fue inclinarse por Cantú. A pesar de no continuar en competencia, la crespense dejó una huella en el escenario y se ganó el reconocimiento del público por su talento y entrega.

