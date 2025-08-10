María Paz Velázquez brilló en una intensa batalla de La Voz Argentina, pero no logró avanzar

Bajo la dirección de su coach, Lali Espósito, María Paz se enfrentó a Ambrosio Cantú, cantante mendocino que ya había sido finalista de Got Talent España 2024. La presentación, cargada de emoción y fuerza interpretativa, recibió elogios de la reconocida artista.

“Son muy diferentes”, evaluó Lali al dar su devolución, destacando que María Paz “está muy conectada con el cantante que lleva adentro y que debe tratar de expresarlo para que eso llegue a la gente”.

Finalmente, la decisión de la coach fue inclinarse por Cantú. A pesar de no continuar en competencia, la crespense dejó una huella en el escenario y se ganó el reconocimiento del público por su talento y entrega.