María Paz Velázquez brilló en una intensa batalla de La Voz Argentina, pero no logró avanzar

Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz VelázquezCrespo10 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Bajo la dirección de su coach, Lali Espósito, María Paz se enfrentó a Ambrosio Cantú, cantante mendocino que ya había sido finalista de Got Talent España 2024. La presentación, cargada de emoción y fuerza interpretativa, recibió elogios de la reconocida artista.
“Son muy diferentes”, evaluó Lali al dar su devolución, destacando que María Paz “está muy conectada con el cantante que lleva adentro y que debe tratar de expresarlo para que eso llegue a la gente”.
Finalmente, la decisión de la coach fue inclinarse por Cantú. A pesar de no continuar en competencia, la crespense dejó una huella en el escenario y se ganó el reconocimiento del público por su talento y entrega.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
"Se nos fue un gran Pastor de la Iglesia Católica", aseguró el destacado empresario avícola entrerriano, recordando precisamente su importante acción en tiempos de carencias, siendo éste un gran legado del religioso.
La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.