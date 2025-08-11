Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña

Durante el pasado sábado 9 de agosto, se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado para la rama femenina. En este segundo episodio, los equipos de Crespo obtuvieron triunfos en lo que se refiere a la Zona 1, donde quedó libre Cañadita.

El Club Atlético Sarmiento, tuvo su debut tras haber quedado libre en la primera fecha y derrotó por 2-0 a Seguí FBC con goles de Melanie Martínez y Georgina Bernhardt.

Para el “Rojo” jugaron: Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Evelyn Espíndola, Xiomara Schmidt, Evelyn Kappes, Carolina Deniz, Ludmila Schmidt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Nicole Schmidt, Georgina Bernhardt, Xiomara Espíndola, Xiomara Antivero, Soledad Méndez y Lucrecia Chávez. DT: Darío Altamirano.

Por su parte, Unión venció como visitante a Dep. Tabossi por 4-0. Los goles de las crespenses, fueron obra de Rocío Delgado en dos oportunidades, Daiana Díaz y Nerina Rossi.

Para el “Verde” jugaron: Rocio Marek, Brisa Torres, Nerina Rossi, Maria Casal, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Jenifer Novoa, Sofia Piray, Ariana Olivero, Daniela Ruiz, Abigail del Castillo, Daiana Diaz, Julieta Gareis, Rocío Delgado, Milagros Estevenazzio. DT: Gabriel Martínez

Otros resultados (2° fecha)

Zona 2

Atl. María Grande 1-0 Arsenal

Unión de Viale 0-19 Litoral

Libre: Viale FBC

Zona 3

Independiente FBC 4-1 Juv. Sarmiento

Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias

Zona 4

Sauce de Luna 0-0 Dep. Bovril

Unión Agrarios 0-0 Unión FC

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1

Unión 6 (2 PJ)

Sarmiento 3 (1 PJ)

Dep. Tabossi 3 (2 PJ)

Cañadita 0 (1 PJ)

Seguí FBC 0 (2 PJ)

Zona 2

Litoral 6 (2 PJ)

Atl. María Grande 3 (1 PJ)

Arsenal 3 (2 PJ)

Viale FBC 0 (1 PJ)

Unión de Viale 0 (2 PJ)

Zona 3

Dep. Tuyango 6 (2 PJ)

Independiente FBC 3 (1 PJ)

Atl. Hernandarias 0 (1 PJ)

Juv. Sarmiento 0 (2 PJ)

Zona 4

Unión Agrarios 4 (2 PJ)

Unión FC 4 (2 PJ)

Sauce de Luna 1 (1 PJ)

Dep. Bovril 1 (2 PJ)

Juv. Unida 0 (1 PJ)

Próxima fecha (3°)

Zona 1

Seguí FBC - Cañadita

Sarmiento - Dep. Tabossi

Libre: Unión

Zona 2

Arsenal - Viale FBC

Atl. María Grande - Unión de Viale

Libre: Litoral

Zona 3

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4

Dep. Bovril - Juv. Unida

Sauce - Unión Agrarios

Libre: Unión FC