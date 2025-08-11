Plus en Vivo

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña

Los equipos de Crespo obtuvieron victorias en esta segunda fecha del Fútbol Chacarero.

Deportes11 de agosto de 2025
Durante el pasado sábado 9 de agosto, se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado para la rama femenina. En este segundo episodio, los equipos de Crespo obtuvieron triunfos en lo que se refiere a la Zona 1, donde quedó libre Cañadita. 

El Club Atlético Sarmiento, tuvo su debut tras haber quedado libre en la primera fecha y derrotó por 2-0 a Seguí FBC con goles de Melanie Martínez y Georgina Bernhardt. 

Para el “Rojo” jugaron: Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Evelyn Espíndola, Xiomara Schmidt, Evelyn Kappes, Carolina Deniz, Ludmila Schmidt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Nicole Schmidt, Georgina Bernhardt, Xiomara Espíndola, Xiomara Antivero, Soledad Méndez y Lucrecia Chávez. DT: Darío Altamirano. 

Por su parte, Unión venció como visitante a Dep. Tabossi por 4-0. Los goles de las crespenses, fueron obra de Rocío Delgado en dos oportunidades, Daiana Díaz y Nerina Rossi. 

Para el “Verde” jugaron: Rocio Marek, Brisa Torres, Nerina Rossi, Maria Casal, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Jenifer Novoa, Sofia Piray, Ariana Olivero, Daniela Ruiz, Abigail del Castillo, Daiana Diaz, Julieta Gareis, Rocío Delgado, Milagros Estevenazzio. DT: Gabriel Martínez

Otros resultados (2° fecha)

Zona 2
Atl. María Grande 1-0 Arsenal
Unión de Viale 0-19 Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 3
Independiente FBC 4-1 Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias

Zona 4
Sauce de Luna 0-0 Dep. Bovril
Unión Agrarios 0-0 Unión FC
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Unión 6 (2 PJ)
Sarmiento 3 (1 PJ)
Dep. Tabossi 3 (2 PJ)
Cañadita 0 (1 PJ)
Seguí FBC 0 (2 PJ)

Zona 2
Litoral 6 (2 PJ)
Atl. María Grande 3 (1 PJ)
Arsenal 3 (2 PJ)
Viale FBC 0 (1 PJ)
Unión de Viale 0 (2 PJ)

Zona 3
Dep. Tuyango 6 (2 PJ)
Independiente FBC 3 (1 PJ)
Atl. Hernandarias 0 (1 PJ)
Juv. Sarmiento 0 (2 PJ)

Zona 4
Unión Agrarios 4 (2 PJ)
Unión FC 4 (2 PJ)
Sauce de Luna 1 (1 PJ)
Dep. Bovril 1 (2 PJ)
Juv. Unida 0 (1 PJ)

Próxima fecha (3°)

Zona 1
Seguí FBC - Cañadita
Sarmiento - Dep. Tabossi
Libre: Unión

Zona 2
Arsenal - Viale FBC
Atl. María Grande - Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 3
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4
Dep. Bovril - Juv. Unida
Sauce - Unión Agrarios
Libre: Unión FC

