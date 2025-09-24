Hockey Sobre Césped: doble triunfo de Cultural

La Asociación Deportiva y Cultural tuvo jornada perfecta en una nueva fecha del torneo organizado por la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped disputando encuentros frente a Echagüe, en la ciudad de Paraná, en categorías Sub 12 y Sub 14.

En primer turno, la categoría Sub 12 se impuso por 2 a 1. Ana Paula Franck, fue la autora de los dos tantos que aseguraron la victoria.

El plantel estuvo integrado por: Catalina Sirimarco, Catherina Villacorta, Chiara Chapino, Ana Paula Cuesta, Brenda Fussi, Ana Paula Franck, Francesca Paladini, Matilda Zingraf, Isabella Derfler, Mercedes Abasto, Ainara Leiva, y Maitena Contreras.

Luego, fue el turno de la Sub 14, que se quedó con el triunfo por 3 a 0. En este caso, los goles llegaron de la mano de Maitena Contreras, quien marcó por duplicado, y Martina Jacob, que selló el resultado final.

Integraron el plantel: Isabella Manucci, Maitena Contreras, Albertina Dubs, Juana Moreno, Sofía Gassmann, Maitena Schmidt, Alma Schoenfeld, Martina Jacob, Constanza Marche y Katia Pretz.