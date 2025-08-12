Lucas González: “Vine a Unión para sumar minutos y ganar experiencia”

Tras la victoria de Unión sobre Seguí FBC por 1 a 0, el pasado domingo 10 de agosto, Lucas González, una de las incorporaciones del equipo crespense, dialogó con FM Estación Plus Crespo y compartió detalles de su trayectoria y sus primeras sensaciones en el club.

“Hice inferiores en Patronato y ahora vine a Unión de Crespo a sumar rodaje y ganar experiencia, soy de Concordia, Entre Ríos.”, expresó el jugador de 21 años, quien se desempeñó como marcador de punta derecha en el encuentro.

González inició su camino futbolístico en el club Ferrocarril de Concordia y, antes de sumarse a las divisiones formativas de Patronato, jugó en la Primera de Libertad de su ciudad natal. “Este sería mi cuarto año en Patronato. Jugué el Clausura con ellos y a mitad de este año vine para acá a sumar minutos y terminar el año en Unión”, detalló.

En cuanto a su adaptación, destacó: “La verdad que son todos muy buena gente, agradezco cómo me recibieron. Vivo en Paraná y viajo todos los días para entrenar y jugar”. Sobre su posición en la cancha, recordó: “Desde chico jugué toda la vida de volante, pero en Patronato me probaron de cuatro y alternaba. Me siento cómodo en ambas posiciones, tengo mucha ida y vuelta y lo aprovecho”.

El joven valoró la oportunidad de compartir plantel con futbolistas experimentados como Donda, Schmidt y Prediger: “Sigo aprendiendo y ellos me aconsejan y nos dan confianza”.

Acerca del certamen de la Liga de Paraná Campaña, lo calificó como “muy competitivo” y señaló que ya había enfrentado a equipos de la zona en partidos amistosos y oficiales. También recordó que en Patronato coincidió con jugadores crespenses, entre ellos Gaetano Motta, quien recientemente firmó contrato profesional.

“Lo que me pide el técnico es que, si hay confianza, me anime al mano a mano. Eso trato de hacer cada vez que tengo la pelota”, concluyó González, quien afrontó el pasado fin de semana su segunda presentación con la camiseta de Unión.