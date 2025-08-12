Plus en Vivo

Las Ventas Online preocupan a los comercios entrerrianos

El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, advirtió que hay sectores que están sufriendo el incremento de ventas online motivadas por la apertura de importaciones. Pidió al Estado equiparar “las reglas de juego” en la competencia comercial e instó a los empresarios a innovar en servicios y generar “valor agregado”.

Entre Ríos12 de agosto de 2025
img_51064_ventasonline

Reiss señaló que la importación de productos, permitió el crecimiento de las ventas online en otros rubros, que representan competencia para los negocios minoristas, a los que, aseguró, les está costando mucho poder mantener el volumen de ventas”, debido a la competencia. 

 “Va a requerir de esto una transformación muy importante del empresariado argentino. Cambiaron las reglas de juego y tenemos que adaptarnos y ser más flexibles”, dijo en Radio Máxima.

Asimismo, Reiss instó a innovar en factores que permitan la adaptabilidad a los cambios en la forma de consumir de la sociedad, y pidió el apoyo del Estado para lograrlo. 

“Le pedimos al Estado municipal, provincial y nacional, que equiparemos las reglas de juego y la competencia. Estamos dispuestos a competir, pero tenemos que jugar con las mismas reglas de juego”, remarcó el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, y agregó que “la política tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros como empresarios tenemos que ofrecer otros servicios. No podemos seguir vendiendo de la misma forma. Hay que generar valor agregado”

mensaje

