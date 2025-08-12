Las Ventas Online preocupan a los comercios entrerrianos

Reiss señaló que la importación de productos, permitió el crecimiento de las ventas online en otros rubros, que representan competencia para los negocios minoristas, a los que, aseguró, les está costando mucho poder mantener el volumen de ventas”, debido a la competencia.

“Va a requerir de esto una transformación muy importante del empresariado argentino. Cambiaron las reglas de juego y tenemos que adaptarnos y ser más flexibles”, dijo en Radio Máxima.

Asimismo, Reiss instó a innovar en factores que permitan la adaptabilidad a los cambios en la forma de consumir de la sociedad, y pidió el apoyo del Estado para lograrlo.

“Le pedimos al Estado municipal, provincial y nacional, que equiparemos las reglas de juego y la competencia. Estamos dispuestos a competir, pero tenemos que jugar con las mismas reglas de juego”, remarcó el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, y agregó que “la política tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros como empresarios tenemos que ofrecer otros servicios. No podemos seguir vendiendo de la misma forma. Hay que generar valor agregado”