En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

Afirman que aumentaron las personas en situación de calle en Paraná: “Llevábamos 100 viandas por noche y ahora 450”Entre Ríos26 de septiembre de 2025
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
El índice promedio en Entre Ríos es más bajo que la media nacional, donde 10% de los alumnos termina a tiempo la SecundariaEntre Ríos26 de septiembre de 2025
Según el Índice de Resultados Escolares (IRE), que mide la cantidad de alumnos que completan la secundaria en el tiempo teórico y con aprendizajes esperados y fue elaborado por Argentinos Por la Educación, evidencia una trayectoria educativa preocupante en Entre Ríos. Con un 8% de estudiantes que alcanzan este hito, la provincia se sitúa 2 puntos por debajo del promedio nacional (10%) y muy lejos de la jurisdicción con mejores resultados, CABA (23%).
Este bajo rendimiento se da a pesar de que la llegada al último año en el tiempo esperado (sin repetición) ha mejorado a nivel nacional. La caída general del IRE se explica por el deterioro en los niveles de aprendizaje, principalmente en Matemática, materia que mostró un retroceso promedio de 5,5 puntos porcentuales en el país.
La jurisdicción con el mejor Índice de Resultados Escolares en 2024 es CABA (donde el 23% de los estudiantes llega al final de la secundaria en tiempo y forma), seguida por Tierra del Fuego y Córdoba (ambas con 13%). Las provincias que presentan las cifras más bajas son Chaco (3%) y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca (todas con 4%).
A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comenzaron su escolaridad en 2013, 63 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado (12 años después). Esta cifra es mayor que las de cohortes anteriores: marca una mejora de 2 puntos porcentuales con respecto a la cohorte 2011-2022 (61%) y de 10 puntos con respecto a la cohorte 2009-2020 (53%).
En 19 de las 24 jurisdicciones se ve un aumento en la proporción de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado, en comparación con la cohorte de 2011-2022. Santa Cruz (87%), Tierra del Fuego (82%) y Río Negro (75%) son las tres provincias con la mayor proporción de alumnos que llegan al último año de la educación obligatoria en el tiempo esperado. En cambio, los valores más bajos se registran en Misiones (46%) y Santiago del Estero (48%).
Si bien las trayectorias de los estudiantes mejoraron, la caída del IRE con respecto a 2022 se explica por un deterioro en los niveles de aprendizaje, particularmente en Matemática. Entre 2022 y 2024, el desempeño en Lengua mejoró 2,7 puntos porcentuales a nivel nacional, con avances destacados en Chaco (+12,5 pp), La Rioja (+8,7 pp) y CABA (+8,6 pp). En contraste, Matemática mostró una caída promedio de 5,5 puntos, con retrocesos significativos en CABA (-8,7 pp), Neuquén (-7,4 pp) y Córdoba (-6,5 pp).
El informe de Argentinos por la Educación señala que existe una marcada relación entre los resultados educativos por jurisdicción y el nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes. Aunque la correlación no es perfecta, se observa que la provincia con el Índice de Resultados Escolares más bajo (Chaco) es la segunda provincia con mayor proporción de estudiantes en el quintil 1 y 2 de NSE (los más bajos). En el otro extremo, CABA presenta el Índice de Resultados Escolares más elevado y también la mayor proporción de estudiantes en el quintil más alto de nivel socioeconómico.
Ivana Templado, economista Senior de FIEL, indica: “Apenas el 10% de los jóvenes llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con los saberes. Casi un 40% menos que hace 6 años atrás, cuando ya el número era preocupantemente bajo. Esta es la cohorte que estaba empezando la secundaria cuando se cerraron las escuelas por la pandemia, y la mayor caída viene del lado de matemática, porque la pandemia pegó sobre todo en matemática. No se trata solo de no saber aplicar una regla de tres simple o no saber despejar una variable; el nivel de ingresos está directamente asociado con puntajes más altos en matemática. Son los ingresos futuros de estos jóvenes lo que está en juego”.
En Entre Ríos, el desafío es doble: no sólo debe aumentar la proporción de estudiantes que terminan la escuela a tiempo, sino que es imperativo mejorar la calidad de los conocimientos adquiridos, especialmente en las áreas clave que el informe señala como deficitarias.
En este contexto, la semana pasada el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos informó que busca prevenir el abandono escolar en la escuela Secundaria, donde actualmente el 21% de los estudiantes interrumpe su trayectoria escolarque actualmente registra. En este marco, el organismo fortalece el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que llegará al 60% de las establecimientos de nivel medio de la provincia, superando el 15% que se registraba en 2023.
"Para nosotros este es un momento muy importante en el marco de la política educativa. Las cifras de trayectorias frágiles son preocupantes y venimos trabajando para tener la información necesaria que nos permita comprender y acompañar esas realidades", destacó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.
UNO
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
“El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios”, señaló el vicepresidente de la Entidad agrícola entrerriana, Luciano Challio.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
La lista oficialista Marcha Blanca se impuso en las elecciones provinciales de Agmer y consagró a Abel Antivero como próximo secretario general. La Multicolor no alcanzó el piso del 30% exigido por estatuto para integrar la conducción.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este miércoles con el bloque del PJ en la Cámara de Diputados para abordar la cuestión de las condiciones laborales en la Administración Pública, instancia en la que el gremio propuso unificar en 30 horas semanales la carga horaria de las 10 categorías del Escalafón General.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados este martes y propone crear un Fondo de Reconstrucción Vial que se financiaría con un canon de circulación para camiones de otras jurisdicciones
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.