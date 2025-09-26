Elecciones en Agmer: Marcha Blanca se impuso con amplia mayoría

Afirman que aumentaron las personas en situación de calle en Paraná: “Llevábamos 100 viandas por noche y ahora 450”Entre Ríos26 de septiembre de 2025
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
La lista oficialista Marcha Blanca se impuso en las elecciones provinciales de Agmer y consagró a Abel Antivero como próximo secretario general. La Multicolor no alcanzó el piso del 30% exigido por estatuto para integrar la conducción.Entre Ríos26 de septiembre de 2025
Las elecciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dejaron como resultado un triunfo de la lista oficialista Marcha Blanca, que alcanzó el 77,2% de los votos. De esta manera, Abel Antivero será el próximo secretario general del principal sindicato docente de la provincia y ejercerá el mandato 2026-2029.
La votación se desarrolló este jueves 25 de septiembre entre las 8 y las 18 horas, con un padrón conformado por 20.317 afiliados. Para garantizar la participación en todo el territorio, la Junta Electoral distribuyó 213 urnas fijas y volantes, tanto de tierra como de agua.
La Lista Multicolor, que llevó como candidata a secretaria general a Gimena García, obtuvo un 22,8% de los sufragios, guarismo que le impide integrar la minoría en la conducción provincial. El estatuto de Agmer exige alcanzar el 30% para acceder a esa representación.
En comparación con los comicios de 2021, en los que Marcelo Pagani fue reelecto, la participación fue mayor: en aquel entonces votaron 11.494 docentes (57% del padrón). En esas elecciones, Marcha Blanca obtuvo el 78,71% y la Multicolor el 21,29%.
De las 17 seccionales de Agmer, en 10 no hubo competencia debido a la presentación de listas únicas. En Gualeguay, Vladimir Firpo aseguró su reelección al frente de la Marcha Blanca; lo mismo ocurrió en San Salvador con Rosana Moix.
En Gualeguaychú, Malvina Ponce asumirá como nueva secretaria general también por la Marcha Blanca; mientras que en Islas, Lidia Otero consiguió la reelección. En Tala, Juan Manuel Borrero encabezará la seccional como único candidato.
Entre Ríos Ahora
El índice promedio en Entre Ríos es más bajo que la media nacional, donde 10% de los alumnos termina a tiempo la Secundaria
“El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios”, señaló el vicepresidente de la Entidad agrícola entrerriana, Luciano Challio.
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este miércoles con el bloque del PJ en la Cámara de Diputados para abordar la cuestión de las condiciones laborales en la Administración Pública, instancia en la que el gremio propuso unificar en 30 horas semanales la carga horaria de las 10 categorías del Escalafón General.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados este martes y propone crear un Fondo de Reconstrucción Vial que se financiaría con un canon de circulación para camiones de otras jurisdicciones
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.