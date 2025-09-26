Elecciones en Agmer: Marcha Blanca se impuso con amplia mayoría

Las elecciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dejaron como resultado un triunfo de la lista oficialista Marcha Blanca, que alcanzó el 77,2% de los votos. De esta manera, Abel Antivero será el próximo secretario general del principal sindicato docente de la provincia y ejercerá el mandato 2026-2029.

La votación se desarrolló este jueves 25 de septiembre entre las 8 y las 18 horas, con un padrón conformado por 20.317 afiliados. Para garantizar la participación en todo el territorio, la Junta Electoral distribuyó 213 urnas fijas y volantes, tanto de tierra como de agua.

Multicolor no alcanzó el piso para integrar la conducción

La Lista Multicolor, que llevó como candidata a secretaria general a Gimena García, obtuvo un 22,8% de los sufragios, guarismo que le impide integrar la minoría en la conducción provincial. El estatuto de Agmer exige alcanzar el 30% para acceder a esa representación.

En comparación con los comicios de 2021, en los que Marcelo Pagani fue reelecto, la participación fue mayor: en aquel entonces votaron 11.494 docentes (57% del padrón). En esas elecciones, Marcha Blanca obtuvo el 78,71% y la Multicolor el 21,29%.

De las 17 seccionales de Agmer, en 10 no hubo competencia debido a la presentación de listas únicas. En Gualeguay, Vladimir Firpo aseguró su reelección al frente de la Marcha Blanca; lo mismo ocurrió en San Salvador con Rosana Moix.

En Gualeguaychú, Malvina Ponce asumirá como nueva secretaria general también por la Marcha Blanca; mientras que en Islas, Lidia Otero consiguió la reelección. En Tala, Juan Manuel Borrero encabezará la seccional como único candidato.

