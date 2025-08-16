Delincuentes robaron medio millón de pesos en un departamento a metros de Casa de Gobierno y de la Policía Federal

Una peatón fue embestida por un automóvil en Strobel
Una mujer denunció que ingresaron a su vivienda ubicada a metros de Casa de Gobierno y le sustrajeron una importante suma de dinero. El hecho ocurrió durante la madrugada, sin que nadie advirtiera movimientos extraños en la zona.
Mariel, la damnificada, denunció que sufrió un robo en su vivienda ubicada en calles Santa Fe y Alameda de la Federación, en pleno centro de la ciudad. Según relató a El Once, delincuentes ingresaron durante la madrugada y le sustrajeron 500.000 pesos que guardaba en su cartera, sin llevarse otros objetos de valor.
Mariel se encontraba durmiendo en su domicilio. “Anoche estuve hasta las 2:00, preparando donaciones para el hospital San Martín y dejé mi cartera en una camilla para entregar. A la mañana, cuando me levanté, vi que la puerta-ventana de la esquina estaba abierta”, pero no le dió mucha importancia y se dispuso a desayunar. “A las 11:00 recibo el llamado de una señora, que me dice que tenía mi cartera; no lo podía creer”, relató.
El robo
La mujer expresó su sorpresa por la facilidad con la que el delincuente accedió a su vivienda, que está en el segundo piso: “Siempre hay efectivos en Casa de Gobierno y en la plaza, y no entiendo cómo nadie pudo ver el movimiento de esa persona. Es muy extraño. Cerré la puerta balcón sin cerrar la otra ventana con varillas”. Mientras que la puerta de ingreso estaba con llave.
En su testimonio, Mariel sostuvo que lo más extraño es que sus tres perros salchichas, habitualmente guardianes, no reaccionaron: “Lo raro es que ni siquiera escucharon un ruido. Me sorprende no haber sentido el ingreso de una persona; quizás nos han puesto algún aerosol para dormirnos, porque me desperté rara y con dolor de cabeza”.
La víctima indicó que, pese a llevarse sólo el dinero, los delincuentes dejaron las tarjetas de crédito, el DNI, las llaves del auto y otros elementos personales. “No revolvieron nada, solo la billetera. Incluso me comieron los caramelos que tenía”, señaló indignada.
Mariel, que vive hace dos décadas en el lugar, manifestó sentirse “desprotegida, ansiosa y nerviosa” tras el episodio. También cuestionó la falta de medidas de seguridad: “En la esquina no hay cámaras. No puedo entender cómo pasó esto en esta zona”.
