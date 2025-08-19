El voleibol crespense protagonista

LIPROME SUB 18

El sábado 16 de agosto se jugó la segunda fecha de la Liga Provincial de Menores (LIPROME) para la categoría Sub 18. La programación para equipos afiliados a la Asociación Paranaense (APV) y a la Asociación del Interior de Entre Ríos (AVIER) se desarrolló en Aranguren. La Escuela Municipal de Crespo fue tercera en este capítulo, pero quedó primera en la tabla general considerando que fue ganadora de la jornada inaugural.

En la instancia de zona de la segunda fecha, las crespenses vencieron a Libertador San Martín (2-1) y la Escuela Municipal de Hernández (2-1). En el triangular final perdieron ante Echagüe (2-1) y Paracao (2-0).

Para la EMC jugaron: Belén Müller, Eugenia Martínez Domé, Sabrina Becker, Sofía Sinner, Juana Viana, Lourdes Regner, Trinidad Pérez, Maite Lell, Morena Ramírez, Alma Rau, Emilia Bernachea, María Eugenia Martínez, Julieta Nichea y Ana Weber. DT: Matías Garay.

A la final provincial, la región APV-AVIER estará representada por: Crespo, Echagüe, Rowing y Paracao (estos tres de Paraná). Los cuatro restante son elencos de las asociaciones del Río Uruguay y de Gualeguaychú. La actividad se disputaría el 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Crespo.

APV Sub 14

La división Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo fue anfitriona de una nueva jornada de la Asociación Paranaense de Voleibol.

El viernes 15 de agosto, las chicas vencieron a Neuquén amarillo por 2 a 0. La programación se realizó en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’. El equipo crespense estuvo integrado por: Ana Paula Bolzán, Guadalupe Laguna, Jasmín Verón, Xiomara Schonfeld, Celene Kern, Felicia Alba, Malena Steinle y Justina Di Bello. DT: Mauro Holdstein.

Voleibol promocional

El equipo promocional de la Escuela Municipal de Crespo logró el primer puesto en la Copa de Plata del certamen libre jugada en el Club ‘Complejo 13’ de Paraná.

El pasado domingo 10 de agosto, vencieron a los elencos paranaenses: Aston (2-0) en la semifinal y a L-Gidos (2-1) en la final. El plantel estuvo integrado por: Lucas Kuxhaus, Antonella Wendler, Valeria Jacob, Ana Bender, Naiara Barinaga, Alejo Britos, Oreste Berg, Margarita Müller y Ezequiel Elsesser. DT: Ignacio Leiva.

LIPROME S12

La Liga Provincial de Menores cerrará el torneo para la categoría Sub 12. La ciudad de Crespo será una de las sedes para la jornada final, de esta competencia controlada por la Federación Entrerriana de Voleibol.

La programación válida por la ‘Copa de Plata’ se jugará este sábado 23 de agosto, desde las 10:00, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.

En la Zona ‘A’ estarán: Crespo, Juventud Unida de Gualeguaychú y La Armonía de Colón. En el Grupo ‘B’: Rivadavia de Concepción del Uruguay, Neuquén de Paraná e Independiente ‘B’ de Gualeguaychú.

FIXTURE



10:00 Crespo vs. Juv. Unida (1)

10:00 Rivadavia vs. Neuquén (2)

11:00 La Armonía vs. Perdedor 1

11:00 CAI ‘B’ vs. Perdedor 2

12:00 La Armonía vs. Ganador 1

12:00 CAI ‘B’ vs. Ganador 2

14:00 3º ‘A’ vs. 3º ‘B’ (5º y 6º puesto)

15:00 1º ‘A’ vs. 2º ‘B’ (semifinal 1)

15:00 1º ‘B’ vs. 2º ‘A’ (semifinal 2)

16:00 Perdedores de semifinales (3º y 4º puesto)

16:00 Ganadores de semifinales (1º y 2º puesto)