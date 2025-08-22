Liberaron al creador de Al ángulo TV: “Lo logramos”, dijo su abogado

El Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro hizo lugar a la presentación del abogado defensor de Alejo Leonel Warles, y el creador de “Al ángulo TV”, recuperó este viernes su libertad.

“Lo logramos”, expresó Fernando Madeo Facente, abogado Penalista, y agregó que junto con su estudio “continuaremos trabajando para esclarecer los hechos y desligarlo de cualquier responsabilidad penal atribuida”.

La liberación de “Shishi” se concretó bajo caución juratoria.

La caución juratoria es una garantía que se presta mediante un juramento, donde la persona se compromete a cumplir con una obligación o a asumir la responsabilidad por las consecuencias de una acción, especialmente en el ámbito judicial.

Madeo Facente había adelantado que en su presentación para lograr la excarcelación iba a insistir en la falta de antecedentes penales del joven y en que se trata de un delito excarcelable.

“Es similar en el caso de fútbol libre. Son empresas multinacionales y está metida La Liga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido”.

La detención de “Shishi”

Alejo Leonel Warles fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Paraná, acusado de retransmitir partidos de fútbol y eventos deportivos desde la página “Al ángulo TV”.

Durante el allanamiento a la vivienda de Warles en Paraná, los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos celulares y diverso equipamiento tecnológico utilizado para la transmisión ilícita, publicó Elonce.

Además, incautaron fondos almacenados en billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, presuntamente destinados a canalizar las ganancias de la red clandestina.

Según el expediente, el modelo de negocios se sustentaba en publicidad informal, lo que exponía a los usuarios a fraudes, malware y robo de datos personales.