Liberaron al creador de Al ángulo TV: “Lo logramos”, dijo su abogado

Un micro quedó “colgado” en un bache en la Ruta 18
Se trata de un micro de larga distancia que venía de Brasil y continuaba su viaje con destino a Mendoza.
Alejo Leonel Warles recuperó este viernes su libertad tras haber sido detenido en Paraná el pasado miércoles por la retransmisión de partidos de fútbol y Fórmula 1 a través de una web ilegal.Policiales/Judiciales22 de agosto de 2025
El Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro hizo lugar a la presentación del abogado defensor de Alejo Leonel Warles, y el creador de “Al ángulo TV”, recuperó este viernes su libertad.
“Lo logramos”, expresó Fernando Madeo Facente, abogado Penalista, y agregó que junto con su estudio “continuaremos trabajando para esclarecer los hechos y desligarlo de cualquier responsabilidad penal atribuida”.
La caución juratoria es una garantía que se presta mediante un juramento, donde la persona se compromete a cumplir con una obligación o a asumir la responsabilidad por las consecuencias de una acción, especialmente en el ámbito judicial.
Madeo Facente había adelantado que en su presentación para lograr la excarcelación iba a insistir en la falta de antecedentes penales del joven y en que se trata de un delito excarcelable.
“Es similar en el caso de fútbol libre. Son empresas multinacionales y está metida La Liga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido”.
Alejo Leonel Warles fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Paraná, acusado de retransmitir partidos de fútbol y eventos deportivos desde la página “Al ángulo TV”.
Durante el allanamiento a la vivienda de Warles en Paraná, los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos celulares y diverso equipamiento tecnológico utilizado para la transmisión ilícita, publicó Elonce.
Además, incautaron fondos almacenados en billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, presuntamente destinados a canalizar las ganancias de la red clandestina.
Según el expediente, el modelo de negocios se sustentaba en publicidad informal, lo que exponía a los usuarios a fraudes, malware y robo de datos personales.
