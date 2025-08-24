Fiscal paraguayo avaló la extradición de Kueider y Guinsel y podrían ser enviados a la Argentina

A semanas de detener al dueño de casa, volvieron para rescatar un hurón
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a nuestro país.Policiales/Judiciales24 de agosto de 2025
El fiscal adjunto de Paraguay, Manuel Doldán Bauer, dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a la Argentina. La opinión del Ministerio Público Fiscal del vecino país será enviada ahora al magistrado que entiende en la causa, Rolando Duarte.
La deportación fue solicitada por una de las juezas que investiga a Kueider. Se trata de Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada puso la lupa sobre el exsenador entrerriano luego de encontrar una referencia a él en una causa por pago de coimas y por la presentación que hizo un particular sobre la declaración jurada que Kueider realizó siendo senador, publicó el portal de Infobae.
El expediente principal se inició a raíz de una denuncia que presentó la empresa Securitas. Luego de una auditoría, la multinacional de seguridad privada detectó que varios de sus gerentes pagaron coimas para quedarse con contratos de empresas públicas. Una de ellas era Enersa, la distribuidora estatal de electricidad de Entre Ríos. Kueider actuó como representante del Poder Ejecutivo en asambleas de accionistas. Y fue mencionado como “Cuaider” en un mensaje encontrado en el celular de uno los implicados en “Securitas”.
El involucrado era Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, ubicada en una de las zonas más caras de la capital entrerriana.
El fiscal paraguayo consideró que el pedido de Arroyo Salgado era procedente. En su presentación, la jueza de San Isidro cumplimentó todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que la jueza realiza. Los tres anteriores fueron rechazados en el país vecino.
Ocurrió en un tramo a la altura de la ciudad de Nogoyá. La guardia médica precisó las delicadas lesiones que presenta el menor.
Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.
Fue derivado desde el departamento Diamante hasta el Hospital San Martín de Paraná. Bomberos voluntarios también brindaron auxilio.
En la madrugada de este sábado 23 de agosto, un automóvil que había sido sustraído pocas horas antes fue hallado incendiado en la vía pública de Villaguay.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.
