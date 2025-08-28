La AFA confirmó la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias

Básquetbol: nuevo triunfo de Unión
Por la tercera fecha de la Asociación Paranaense, el Verde derrotó a Echagüe por 88-74.
La AFA confirmó la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de EliminatoriasDeportes28 de agosto de 2025
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.
La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.
Los tres arqueros seleccionados por Lionel Scaloni fueron Emiliano “Dibu” Martínez, quien ya tiene más que asegurada la titularidad por sus heroicas actuaciones, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.
Por otra parte, los defensores elegidos por el oriundo de Pujato fueron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler, una de las grandes sorpresas de esta convocatoria.
En lo que respecta a la mitad de la cancha, se pudo ver un interesante mix entre varios experimentados y jóvenes promesas que se están consolidando en Europa, ya que los jugadores que recibieron el llamado fueron Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso.
Por último, los volantes ofensivos y delanteros que completan la lista son Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López, este último de gran presente en el Palmeiras de Brasil y que quiere consolidarse como el tercer “9” de la Selección.
La acción para la Selección argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Venezuela, mientras que solo cinco días después visitarán a Ecuador en Guayaquil.
La Selección argentina está teniendo una gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos y le sacan 10 de ventaja a su escolta, Ecuador, con solo seis unidades en juego.
El Crespense Joaquín Folmer jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol con Hindú Club, de Córdoba.
Se disputó un nuevo episodio en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
Un partido “palo a palo hasta el final”, según describió la base Sofía Wolf, quien valoró la concentración, los tiros libres y el debut de una juvenil U15.
En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el Gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos de transmisión del torneo.
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.
