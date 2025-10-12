Un vehículo arrancó bolardos de la semipeatonal

Este domingo, un tramo de la semipeatonal 25 de Mayo permaneció con señaléctica de precaución, habida cuenta de los trabajos de reacondicionamiento que deberán realizar trabajadores municipales al iniciar la semana. Varios bolardos del lateral izquierdo, situados promediando la cuadra -entre Sarmiento y Belgrano-, fueron arrancados y dañados.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la situación respondió a la pérdida de trayectoria de una unidad automotriz. El siniestro vial fue protagonizado por un automóvil, conducido por una mujer, en horas de la madrugada.

El rodado presenta seguro vigente, por lo que se formalizaron las actas pertinentes.

Oportunamente, el reclamo de reparación tramitará por la vía administrativa municipal; destacándose la ausencia de personas lesionadas en el hecho.