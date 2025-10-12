Plus en Vivo

Un vehículo arrancó bolardos de la semipeatonal

Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.

Crespo12 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
IMG-20251012-WA0001

Este domingo, un tramo de la semipeatonal 25 de Mayo permaneció con señaléctica de precaución, habida cuenta de los trabajos de reacondicionamiento que deberán realizar trabajadores municipales al iniciar la semana. Varios bolardos del lateral izquierdo, situados promediando la cuadra -entre Sarmiento y Belgrano-, fueron arrancados y dañados.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la situación respondió a la pérdida de trayectoria de una unidad automotriz. El siniestro vial fue protagonizado por un automóvil, conducido por una mujer, en horas de la madrugada.

IMG-20251012-WA0000

El rodado presenta seguro vigente, por lo que se formalizaron las actas pertinentes.

Oportunamente, el reclamo de reparación tramitará por la vía administrativa municipal; destacándose la ausencia de personas lesionadas en el hecho.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
WhatsApp Image 2025-10-11 at 12.02.01

María Luisa cumplió 138 años: "Celebramos otro aniversario progresando y creciendo sin pausa", destacó el intendente Schonfeld

Estación Plus Crespo
Entre Ríos11 de octubre de 2025

El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo