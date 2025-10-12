El teatro bíblico de Tandil llegó a Crespo con la historia de Santa Mama Antula

La propuesta estuvo encabezada por Patricia Gelabert, directora del grupo, actriz y misionera jesuita, quien compartió con Estación Plus Crespo detalles de su labor artística y evangelizadora.

“Es un honor estar aquí en Crespo, no solamente con la obra teatral, sino también brindando una charla sobre teatro bíblico”, expresó Gelabert, al explicar que este estilo escénico “se basa en la representación de párrafos de la Biblia, símbolos y signos a través del cuerpo y la actitud escénica”.

La directora destacó que el teatro bíblico “es una herramienta pedagógica muy útil para catequistas y comunidades”, ya que permite “comprender por qué uno trabaja con distintas partes del cuerpo en el escenario y en la vida cotidiana”.

Según indicó, esta forma teatral ayuda a visualizar actitudes simbólicas de la fe: “Preguntas clásicas son: por qué los niños de la catequesis entran con las manos juntas, o por qué se hacen ciertos gestos en la liturgia. Todo eso se explica desde el teatro bíblico, que muestra el misterio del Dios vivo a través del cuerpo”.

Una trayectoria de fe y arte

El grupo La Higuera nació hace quince años en Tandil y, con el tiempo, fue ampliando su repertorio. “Tenemos dos obras declaradas de interés municipal: ‘La Pasión’, que se representa en el Cerro de Tandil, y ‘La Pasión para niños’, que se realiza en teatro. También hicimos ‘El nacimiento del Mesías’, y ahora presentamos ‘Mama Antula vuelve en el tiempo’”, detalló Gelabert.

La inspiración para esta última obra surgió de un hecho que la directora calificó como providencial. “Hace siete años apareció una estampita de la beata Mama Antula en el anfiteatro Martín Fierro de Tandil. Voló tres veces y cayó sobre mi cuerpo: primero en los pies, luego en el hombro y después en las manos. En el teatro bíblico, eso tiene un significado profundo: los pies porque caminó descalza por todo el país, el hombro porque cargó la misión, y las manos porque entregó su vida al servicio”, relató emocionada.

La santa argentina y su legado

Gelabert explicó que Mama Antula fue “una mujer adelantada a su tiempo, profundamente comprometida con la fe y con los pobres”. Nacida en 1730 en Santiago del Estero, abandonó su hogar para seguir el camino espiritual de los jesuitas expulsados de América, fundando casas de ejercicios espirituales y recorriendo el país a pie.

“Ella llevaba la bandera de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, trabajó con los jesuitas y continuó su obra cuando fueron expulsados. Su único propósito era servir a Dios y al prójimo”, señaló Gelabert. La artista recordó además que la santa “enseñó a leer y escribir a los niños indígenas, quienes la llamaban ‘Mama’, y ‘Antula’ en quichua significa Antonia”.

La directora contó que la conexión con los descendientes de la santa fue tan fuerte que ellos mismos la alentaron a continuar interpretándola: “Me dijeron que era la más parecida, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando viajé a Roma para su canonización, el 11 de febrero del año pasado, me lo confirmaron con emoción”.

Una misión sin pausa

Desde que comenzó este camino, La Higuera ha realizado más de 144 presentaciones en distintos puntos del país. “Vamos gratis, somos misioneros jesuitas. Solo pedimos un lugar para descansar y algo para el chofer. La gente de buena voluntad siempre colabora y la providencia divina hace el resto”, expresó Gelabert.

La obra “Mama Antula vuelve en el tiempo” continuará su recorrido por distintas provincias, sin fecha de finalización. “Es la audiencia de nuestra santa argentina, y su legado sigue vivo. Incluso el querido Cura Brochero conoció su tarea y continuó su obra en Córdoba”, apuntó.

Antes de despedirse, Gelabert agradeció a su equipo, en especial a Aidé Fernández, quien interpreta a Manuela, la fiel compañera de Santa Mama Antula. También destacó un dato histórico poco difundido: “Tenemos a San Cayetano en nuestro país gracias a Mama Antula. Ella lo recibió en el puerto de Buenos Aires y lo dio a conocer.”