Motociclista sufrió una grave lesión en una colisión

A la intersección de Los Constituyentes y Brasil llegó la policía y el servicio de emergencias, para auxiliar a quienes protagonizaron un siniestro vial. Desde el lugar del hecho, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "Tomamos conocimiento a las 7:20, a raíz de un llamado telefónico, constatando que impactaron un utilitario Renault Kangoo y una moto Honda CG 150 cc; siendo ambas unidades conducidas por ciudadanos crespenses, que se encontraban desarrollando actividades laborales".

El funcionario indicó que "la moto se encontraba al mando de un joven de 19 años, quien afortunadamente llevaba casco colocado, con lo cual la lesión sufrida fue en su pierna izquierda solamente. Se le diagnosticó una fractura, lo que motivó su derivación al hospital de referencia de Paraná".

"El utilitario se encontraba al mando de un joven de 20 años, quien no requirió asistencia médica", acotó.

Primariamente se estableció que circulaban en sentido contrario por Los Constituyentes, cuando uno de ellos se dispuso a doblar hacia Brasil.

Roldán detalló que "el Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Cristian Giunta, ordenó la realización de extracciones de muestras biológicas sobre ambos partícipes, para su análisis de laboratorio; en tanto que personal del gabinete de Policía Científica practicó pericias en la escena".