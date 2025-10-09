Motociclista sufrió una grave lesión en una colisión

Policiales/Judiciales08 de octubre de 2025
La madre de la menor radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Ayer la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años y quedó detenido.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales08 de octubre de 2025
"Están las condiciones para pedir la elevación a Juicio", anticipó el abogado de la víctima, Martín Jáuregui. Pese a las reiteradas cirugías, no se pudo revertir la grave secuela. "Tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas", precisó sobre la instancia que desembocaría en un efectivo policial en el banquillo.
Estación Plus CrespoCrespo08 de octubre de 2025
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.