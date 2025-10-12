Patronato perdió con Estudiantes de Río Cuarto y quedó eliminado del Reducido

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el MonumentalDeportes12 de octubre de 2025
Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.
El elenco entrerriano no pudo ganar en Córdoba, cayó 2-1 y se despidió del playoff de la Primera Nacional. El descuento de Facundo Díaz no alcanzó y Patrón terminó su temporada en el campeonato de ascenso.Deportes12 de octubre de 2025
Patronato fue derrotado por 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, este domingo en Córdoba en un partido correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. Con esta caída, fue eliminado del playoff y finalizó su temporada en el campeonato de ascenso.
El equipo dirigido por Iván Delfino dominó el juego desde el inicio y provocó errores en el conjunto de Gabriel Gómez que derivaron en los goles. Una mano en el área visitante terminó en penal para su rival que, a los 15 minutos del primer tiempo, se puso 1-0 tras el disparo de Martín Garnerone.
Quedó la duda si el balón salió del campo en la previa al gol. Cuatro minutos más tarde, a los 19’, aumentó la diferencia el elenco riocuartense. El rojinegro cometió fallas defensivas, la pelota le quedó a Tomás González, quien de derecha marcó el 2-0 con un tiro cruzado al ras del piso.
El técnico debió modificar el esquema inicial tras la desventaja para intentar dar vuelta la historia. Sacó al defensor Santiago Bellatti e ingresó Valentín Pereyra, quien le dio otro aire al equipo, aunque le faltó más reacción. En el final, Juan Barinaga estrelló un tiro libre en el travesaño.
Patrón salió con otra actitud al complemento y consiguió el descuento en el comienzo de los últimos 45 minutos. A los 4 minutos, Alan Bonansea ganó de cabeza en el área tras un corner, la pelota se desvió en un defensor y Facundo Díaz capitalizó el rebote para marcar de derecha el 2-1.
Entusiasmado por el tanto, el equipo paranaense fue por más y Federico Castro tuvo la igualdad, pero no pudo terminar una gran jugada. Los minutos pasaron y el Santo buscó por todos los medios dar vuelta el resultado, pero logró el objetivo y finalizó su participación en el certamen.
Patronato perdió y quedó eliminado. Se equivocó en el planteo táctico, lo sufrió en la etapa inicial, corrigió con cambios, pero no le alcanzó y se terminó la ilusión rojinegra, que volverá a renacer en 2026. Será tiempo de análisis y decisiones para barajar y dar de nuevo, publicó Elonce.
Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Valentín Fenoglio, Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Facundo Díaz e Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Joaquín Barolín, Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Goles: PT 15' Martín Garnerone (E), 16' Tomás González (E), ST 4' Facundo Díaz (P)
Cancha: Estadio Antonio Candini
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistentes: Gonzalo Ferrari y Joaquín Badano.
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
El jugador de Unión de Crespo analizó el triunfo 3 a 0 ante Atlético Hasenkamp, destacó el esfuerzo del equipo y la proyección de los jóvenes del plantel. Además, adelantó que el grupo ya piensa en el Torneo Regional Federal Amateur, donde buscarán “seguir aspirando a lo más alto”.
Los representantes de Crespo en el Torneo de Fútbol de Paraná Campaña viven un gran fin de semana deportivo. Unión, Cultural y Sarmiento lograron avanzar a los cuartos de final tras superar sus respectivos compromisos del fin de semana.
La Selección argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años.
El equipo de Diego Placente busca seguir avanzando en la Copa del Mundo juvenil. Todo lo que tenés que saber para un partidazo en esta noche de sábado.
Pese a la muerte de su padre, el delantero de Tigre eligió jugar y tras un emotivo momento durante el minuto de silencio logro anotar su apellido en la columna goleadora.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".