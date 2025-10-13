Paraná Campaña: confirmados los cuartos de final en Sub 20 y Sub 17

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el MonumentalDeportes12 de octubre de 2025
Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.
Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.Deportes13 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Fútbol Chacarero. Cinco planteles de Crespo se metieron entre los 8 mejores del Torneo Clausura en lo que se refiere a las categorías Sub 20 y Sub 17.
Litoral 2-0 Sarmiento
Unión 4-0 Atl. Hasenkamp
Cultural 7-1 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 4-0 Unión de Viale
Dep. Tabossi 0-1 Independiente FBC
Arsenal 2 (3) - 2 (2) Juv. Sarmiento
Viale FBC 2-0 Asoc. Diego Maradona
Unión Agrarios 0-1 Cañadita
Cultural - Independiente FBC
Atl. María Grande - Unión
Litoral - Cañadita
Arsenal - Viale FBC
Sarmiento 1 (9) - 1 (8) Juv. Sarmiento
Unión 5-0 Independiente FBC
Unión Agrarios 2-3 Cultural
Dep. Tuyango 0-1 Arsenal
Dep. Tabossi 1-0 Atl. Hasenkamp
Atl. María Grande 1-0 Cañadita
Litoral 9-0 Seguí FBC
Viale FBC 3-0 Asoc. Diego Maradona
Unión - Dep. Tabossi
Sarmiento - Viale FBC
Atl. María Grande - Cultural
Litoral - Arsenal
El jugador de Unión de Crespo analizó el triunfo 3 a 0 ante Atlético Hasenkamp, destacó el esfuerzo del equipo y la proyección de los jóvenes del plantel. Además, adelantó que el grupo ya piensa en el Torneo Regional Federal Amateur, donde buscarán “seguir aspirando a lo más alto”.
El elenco entrerriano no pudo ganar en Córdoba, cayó 2-1 y se despidió del playoff de la Primera Nacional. El descuento de Facundo Díaz no alcanzó y Patrón terminó su temporada en el campeonato de ascenso.
Los representantes de Crespo en el Torneo de Fútbol de Paraná Campaña viven un gran fin de semana deportivo. Unión, Cultural y Sarmiento lograron avanzar a los cuartos de final tras superar sus respectivos compromisos del fin de semana.
La Selección argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años.
El equipo de Diego Placente busca seguir avanzando en la Copa del Mundo juvenil. Todo lo que tenés que saber para un partidazo en esta noche de sábado.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.