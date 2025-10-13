Plus en Vivo

Paraná Campaña: confirmados los cuartos de final en Sub 20 y Sub 17

Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.

Deportes13 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union-Sub-20-formacion-2025_10

Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Fútbol Chacarero. Cinco planteles de Crespo se metieron entre los 8 mejores del Torneo Clausura en lo que se refiere a las categorías Sub 20 y Sub 17. 

Resultados Sub 20 - 8° de final

Litoral 2-0 Sarmiento
Unión 4-0 Atl. Hasenkamp
Cultural 7-1 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 4-0 Unión de Viale
Dep. Tabossi 0-1 Independiente FBC
Arsenal 2 (3) - 2 (2) Juv. Sarmiento
Viale FBC 2-0 Asoc. Diego Maradona
Unión Agrarios 0-1 Cañadita

Cuartos de final

Cultural - Independiente FBC
Atl. María Grande - Unión
Litoral - Cañadita
Arsenal - Viale FBC

Resultados Sub 17 - 8° de final

Sarmiento 1 (9) - 1 (8) Juv. Sarmiento
Unión 5-0 Independiente FBC
Unión Agrarios 2-3 Cultural
Dep. Tuyango 0-1 Arsenal
Dep. Tabossi 1-0 Atl. Hasenkamp
Atl. María Grande 1-0 Cañadita
Litoral 9-0 Seguí FBC
Viale FBC 3-0 Asoc. Diego Maradona

Cuartos de final

Unión - Dep. Tabossi
Sarmiento - Viale FBC
Atl. María Grande - Cultural
Litoral - Arsenal

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo