Paraná Campaña: confirmados los cuartos de final en Sub 20 y Sub 17

Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Fútbol Chacarero. Cinco planteles de Crespo se metieron entre los 8 mejores del Torneo Clausura en lo que se refiere a las categorías Sub 20 y Sub 17.

Resultados Sub 20 - 8° de final

Litoral 2-0 Sarmiento

Unión 4-0 Atl. Hasenkamp

Cultural 7-1 Atl. Hernandarias

Atl. María Grande 4-0 Unión de Viale

Dep. Tabossi 0-1 Independiente FBC

Arsenal 2 (3) - 2 (2) Juv. Sarmiento

Viale FBC 2-0 Asoc. Diego Maradona

Unión Agrarios 0-1 Cañadita

Cuartos de final

Cultural - Independiente FBC

Atl. María Grande - Unión

Litoral - Cañadita

Arsenal - Viale FBC

Resultados Sub 17 - 8° de final

Sarmiento 1 (9) - 1 (8) Juv. Sarmiento

Unión 5-0 Independiente FBC

Unión Agrarios 2-3 Cultural

Dep. Tuyango 0-1 Arsenal

Dep. Tabossi 1-0 Atl. Hasenkamp

Atl. María Grande 1-0 Cañadita

Litoral 9-0 Seguí FBC

Viale FBC 3-0 Asoc. Diego Maradona

Cuartos de final

Unión - Dep. Tabossi

Sarmiento - Viale FBC

Atl. María Grande - Cultural

Litoral - Arsenal