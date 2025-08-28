Milei firmó el decreto y octubre traerá un fin de semana largo

Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026Nacionales28 de agosto de 2025
El portavoz explicó que actualmente está llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico.
El presidente habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana. Así, el 12 podría trasladarse al 13 o al 10 de octubre.Nacionales28 de agosto de 2025
El presidente Javier Milei ya firmó el decreto y se arma un nuevo fin de semana largo en Argentina: será el 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural y los argentinos podrán disfrutar de tres días de descanso inesperados.
Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.
La norma indica que los feriados trasladables que caigan durante el fin de semana "podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".
De esta manera, el feriado del 12 de octubre que cae domingo sería trasladado al viernes 10 de octubre o al lunes 13 de octubre según determine el Gobierno.
En cualquier caso se armará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso con la pareja, familia y amigos.
Según lo dispuesto en el último decreto firmado por Javier Milei, el fin de semana largo del 12 de octubre de 2025 quedaría armado de la siguiente manera:
Sábado 11 de octubre: descanso de fin de semana
Domingo 12 de octubre: descanso de fin de semana
Lunes 13 de octubre: traslado del feriado del 12 de octubre a este día
El calendario de feriados 2025 en Argentina se detalla a continuación, con los feriados inamovibles, trasladables y los fines de semana largos que se generan.
El nuevo fin de semana largo del 12 de octubre llega en la previa de la temporada de verano. Foto: Agencia Noticias Argentinas / argentina.gob.ar
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval
24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
18 de abril (viernes): Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajador
25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo
20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (miércoles): Día de la Independencia
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre (jueves): Navidad
17 de junio (martes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Se traslada al lunes 16 de junio para conformar un fin de semana largo.
17 de agosto (domingo): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín Se traslada al lunes 18 de agosto.
12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural Se traslada al lunes 13 de octubre.
20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional Se traslada al lunes 24 de noviembre.
2 de mayo (viernes)
15 de agosto (viernes)
21 de noviembre (viernes)
