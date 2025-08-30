La fábrica de cosechadoras Vassalli acumula tres meses de sueldos impagos y se agudiza el conflicto en Firmat

Un conflicto con efecto dominó en la comunidad
El sindicato advierte que cada trabajador acumula una deuda cercana a $3 millones, en una localidad que depende directamente del ingreso de la planta para sostener su economía. En este marco, la ausencia de la empresa en la negociación suma tensión a un conflicto que ya derivó en quema de cubiertas, retención de tareas y asambleas diarias en el acceso a la planta. Este viernes está prevista una nueva audiencia en la delegación Rosario del Ministerio, que aparece como instancia decisiva para encauzar la situación.